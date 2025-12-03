A felmondás pszichológiája: nem bosszút állsz, jövőt építesz

Hiába érzed úgy, hogy szeretnél végre kimondani mindent, amit gondolsz a főnöködről, a kollégáidról vagy a légkörről – a felmondás pillanata nem az igazságszolgáltatás terepe. A legtöbb iparág meglepően kicsi Magyarországon: jó eséllyel a jövőbeni főnököd ismeri a mostanit, vagy információt kér rólad.

Az, ahogyan távozol, sokkal többet elárul rólad, mint az, ahogyan dolgoztál.

Felmondás mesterfokon: hogyan távozz úgy, hogy holnap is hívjanak dolgozni / Fotó: stockfotó

A szó nélküli eltűnés súlyos karrierhiba

Az egyik legnagyobb hibának számít, ha egyszerűen nem mész be többet, nem veszed fel a telefont, és „szürke szamárként a ködben” próbálod eltüntetni magad a munkahelyről. Ez nem rebellió, hanem megbízhatatlansági jelzés, amit a HR-esek és vezetők sokáig megjegyeznek. Ezzel szemben a korrekt lépés az, hogy hivatalosan, írásban jelented be a felmondást, és tiszteletben tartod a felmondási idődet. Ez az alapja annak, hogy a későbbiekben is megbízható, korrekt szakembernek lássanak.

Ne pletykáld el előre a kollégáknak

Felmondás előtt azt is érdemes elkerülni, hogy kollégáknak meséld el, mikor és hova fogsz továbbmenni, még mielőtt a főnököd értesülne. A „majd jobb helyre megyek” típusú szándék az egész csapatban elterjedhet, és nagyon kellemetlen, ha a változás végül mégsem sikerül. A korrekt, felnőtt megoldás: először a vezetőddel beszélsz, aztán a kollégákkal. Ezzel tiszteletet mutatsz, és elkerülöd a feszültséget vagy a félreértéseket.

Ne égesd fel magad mögött a hidakat

A felmondás nem a leszámolás ideje. Lehet, hogy voltak konfliktusok vagy rossz tapasztalatok, de ezek nyílt kimondása vagy személyeskedő beszólásokkal való levezetése hosszú távon csak téged gyengít. Egy intelligens szakember a saját reputációját védi azzal, hogy kulturáltan távozik. Ne feledd: a jövőben akár újra összeakadhatsz korábbi kollégákkal — akár ugyanazon a cégen belül, akár egy másiknál.

Böngéssz több ezer friss állás között a Jobinfo.hu felületén, és fedezd fel a legrelevánsabb lehetőségeket modern szűrőkkel, gyors CV-feltöltéssel és egyszerű használattal!