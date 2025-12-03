Felmondás mesterfokon: hogyan távozz úgy, hogy holnap is hívjanak dolgozni
A felmondás pszichológiája: nem bosszút állsz, jövőt építesz
Hiába érzed úgy, hogy szeretnél végre kimondani mindent, amit gondolsz a főnöködről, a kollégáidról vagy a légkörről – a felmondás pillanata nem az igazságszolgáltatás terepe. A legtöbb iparág meglepően kicsi Magyarországon: jó eséllyel a jövőbeni főnököd ismeri a mostanit, vagy információt kér rólad.
Az, ahogyan távozol, sokkal többet elárul rólad, mint az, ahogyan dolgoztál.
A szó nélküli eltűnés súlyos karrierhiba
Az egyik legnagyobb hibának számít, ha egyszerűen nem mész be többet, nem veszed fel a telefont, és „szürke szamárként a ködben” próbálod eltüntetni magad a munkahelyről. Ez nem rebellió, hanem megbízhatatlansági jelzés, amit a HR-esek és vezetők sokáig megjegyeznek. Ezzel szemben a korrekt lépés az, hogy hivatalosan, írásban jelented be a felmondást, és tiszteletben tartod a felmondási idődet. Ez az alapja annak, hogy a későbbiekben is megbízható, korrekt szakembernek lássanak.
Ne pletykáld el előre a kollégáknak
Felmondás előtt azt is érdemes elkerülni, hogy kollégáknak meséld el, mikor és hova fogsz továbbmenni, még mielőtt a főnököd értesülne. A „majd jobb helyre megyek” típusú szándék az egész csapatban elterjedhet, és nagyon kellemetlen, ha a változás végül mégsem sikerül. A korrekt, felnőtt megoldás: először a vezetőddel beszélsz, aztán a kollégákkal. Ezzel tiszteletet mutatsz, és elkerülöd a feszültséget vagy a félreértéseket.
Ne égesd fel magad mögött a hidakat
A felmondás nem a leszámolás ideje. Lehet, hogy voltak konfliktusok vagy rossz tapasztalatok, de ezek nyílt kimondása vagy személyeskedő beszólásokkal való levezetése hosszú távon csak téged gyengít. Egy intelligens szakember a saját reputációját védi azzal, hogy kulturáltan távozik. Ne feledd: a jövőben akár újra összeakadhatsz korábbi kollégákkal — akár ugyanazon a cégen belül, akár egy másiknál.
Böngéssz több ezer friss állás között a Jobinfo.hu felületén, és fedezd fel a legrelevánsabb lehetőségeket modern szűrőkkel, gyors CV-feltöltéssel és egyszerű használattal!
Az utolsó nap is számít
Az utolsó hetekben mutatott hozzáállás sokszor nagyobb súllyal esik latba, mint az előző évek teljesítménye. Ha ilyenkor elengeded magad, nem végzed el a feladataidat, vagy káoszt hagysz magad után, az olyan üzenetet hordoz, mintha soha nem is lettél volna igazán megbízható. Ezzel szemben, ha az utolsó napig lelkiismeretesen dolgozol, azzal pozitív és tartós szakmai képet alakítasz ki magadról.
Információk, eszközök, titoktartás – a korrekt lezárás része
A céges dokumentumok, belső adatok vagy akár eszközök hazavitele, megtartása vagy felhasználása nemcsak etikátlan, de akár jogi következményekkel is járhat. Minden céges dolgot adj vissza, és ha titoktartás köt, azt tartsd tiszteletben. A tiszta lelkiismerettel való távozás nemcsak jó érzés, hanem jó befektetés a szakmai jövőbe.
A búcsú gesztusa
Még ha nem is volt sok személyes kötődésed a csapathoz, legalább egy rövid, udvarias köszönőüzenetet érdemes küldeni. Nem kell érzelgősnek lennie, elég a tiszteletteljes lezárás. A kulturált elköszönés olyan apró gesztus, ami sokat számít a szakmai megítélésben.
Összegzés: a felmondás módja a karriered része
A munkahelyváltás nem csak arról szól, hogy hova mész — hanem arról is, hogyan hagysz magad után nyomot. A távozás stílusa évekkel később is hatással lehet arra, hogyan beszélnek rólad, hogyan ajánlanak tovább, vagy milyen lehetőségeket kapsz. A felmondás nem a vég — hanem az egyik legfontosabb átmeneti pont a karrieredben.
Ha eljössz egy helyről, tedd úgy, hogy bárki azt mondhassa: „Őt bármikor szívesen visszavenném.”
Ez az igazi karrierbiztonság.
Olvass még több szakmai cikket a Jobinfo blogján, ahol HR-trendeket, piaci változásokat és gyakorlati karrier-tanácsokat is találsz!