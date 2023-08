Négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel Novák Katalin

Miután megérkezett Kijevbe és egy légiriadón is túlesett, négyszemközti megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Novák Katalin köztársasági elnök – derül ki az államfő Instagramon közzétett bejegyzéséből.

Novák Katalin köztársasági elnök (j) ajándékokat ad át helyi óvodásoknak a Kijev megyei Zahalci településen 2023. augusztus 23-án. A községben magyar kormánytámogatás bevonásával, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet koordinálásában jelenleg is tart a harcokban jelentős károkat szenvedett óvoda és iskola épületének újjáépítése. Fotó: Nemes János

Novák posztjából az is kiderül, hogy milyen protokolláris ajándékot adott Zelenszkijnek: Petőfi Sándor Apostol című könyvének frissen megjelent magyar-ukrán kétnyelvű kiadását.

A tárgyalások tartalmáról Novák Katalin többek közt azt közölte a Twitteren, hogy közvetlen kapcsolatot létesítenek akét elnöki hivatal között, új dokumentumot foglamaznak meg a későbbiekben a két ország kapcsolatairól, együttműködést indítanak a háború miatt szenvedő gyermekek érdekében, és igyekeznek mielőbb előrehaladást elérni a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait illetően.

Kijevbe utazását megelőzően a magyar köztársasági elnök Kárpátalját is meglátogatta. Az ukrán fővárosban meg kellett tapasztalnia a háború félelmetes izgalmait is. A magyar poitikust az óvóhelyre kellett menekíteni, miután 16 óra körül megszólaltak a légiriadó szirénái. Novák Katalin körülbelül egy órát töltött egy a kormányzati negyedben lévő óvóhelyen. Stábja és a TEK munkatársai is vele voltak.