Dubaji cégbe dugták az oroszok az olajflottát, Brüsszelben ma írják a szankciókat Az ukrajnai háború kitörésének évfordulójához közeledve szerdán az Oroszország elleni büntetőintézkedések újabb fordulóját vitatják meg Brüsszelben az uniós tagországok nagykövetei. Be akarnak tömni egy olyan lyukat is, amelyet Moszkva trükkje már tavaly tavasszal ütött a pajzson, de úgy tűnik, csak most került górcső alá.