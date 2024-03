„Csongrád-Csanád vármegyében több mint 80 százalékkal nőtt a kereslet tavaly februárhoz képest, ez pedig elsősorban a kínai elektromosautó-gyártó, a BYD Szegedre tervezett beruházásának köszönhető. Emellett Komárom-Esztergom, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is kiemelkedő mértékben, 37-46 százalékkal fokozódott a kereslet az ingatlan.com-on meghirdetett ingatlanok iránt” – tudatta a Világgazdasággal Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A Csongrád-Csanád vármegyei „ingatlanboom” a szegedi BYD-beruházásnak köszönhető.

Fotó: Shutterstock

Tovább tart az élénkülés a magyar lakáspiacon

A fővárosi lakáspiac eközben 21 százalékos növekedést könyvelhetett el, és csak két vármegyében – Zalában és Békésben – maradt el a kereslet élénkülése, de ott is stagnálásról beszélhetünk – közölte.

A portál összesítéséből egyébként az is kiderül, hogy februárban bővült a kínálat az eladó lakóingatlanok piacán havi és éves összevetésben, miközben a kereslet jelentősen nőtt. Az oldal szerint ez pedig egyértelműen arra utal, hogy

az év második hónapjában is élénkült a lakáspiac.

Balogh elmondta, több mint 260 ezer érdeklődés érkezett eladó lakások és házak iránt, ami 25 százalékkal több mint tavaly februárban. Kiemelte: ebben a lakáshitelkamatok csökkenése is szerepet játszik, sőt a héten tovább csökkent az alapkamat, ami szintén hozzájárul az alacsonyabb kamatkörnyezethez. „A megfizethetőbb lakáshitelek azért is fontosak a vevők számára, mert a elindulása mellett azok a vásárlók is bátrabbak lehetnek, akik piaci alapú hitelből finanszíroznák a költözést” – magyarázta, hozzátéve, nemcsak éves összevetésben, hanem januárhoz képest is erősödött a kereslet, mégpedig 3 százalékkal.

Jó hír a vevőknek: még nem emelkedtek az ingatlanárak

A szakértő arról is beszámolt, hogy közben a kínálat is bővült februárban, és

már 146 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami éves összevetésben 11 százalékos növekedésnek felel meg.

Továbbá azt is érdemes kiemelni, hogy a tulajdonosok és ingatlanközvetítők az év második hónapjában 1 százalékkal több eladó lakóingatlan-hirdetést adtak fel mint egy évvel ezelőtt. A 30 ezer feladott eladó lakóingatlan-hirdetés januárhoz képest 8 százalékos bővülést mutat.

Az ingatlan.com szakértője szerint a kereslet és kínálat változása alapján elmondható, hogy kiszámítható és növekvő pályára állt a lakáspiac. Az árak emelkedése ugyanakkor még nem indult meg, ami jó hír lehet a vevők számára.