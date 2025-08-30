Kell hozzá hidegvér: így működik egy családi vállalkozás

Húszéves jubileumához közelít a CNI Kft., a hazai nyomda- és csomagolóipar meghatározó szereplője. A cég helyettes ügyvezető igazgatója az MBH Bank közreműködésével készült Kávészünetben elmondta, hogy még hosszú évtizedekre terveznek előre, a családi vállalkozási forma pedig elsősorban azoknak való, akik jól kezelik a stresszt és nem roppannak össze a folyamatos kihívások súlya alatt.

A Kávészünet legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

Családi vállalkozás: kötetlenebb, de több stresszel jár

A CNI Kft. története 2006-ban kezdődött Tiszaújvárosban, de már az első lépéseknél óriási kihívásokkal szembesült a cég. „Kezdetben az is kérdés volt, hogy van-e létjogosultsága a vállalkozásnak, lesz-e elegendő számú ügyfelünk. Az első ugrást a saját hígítóüzemünk megvásárlása jelentette, 2010-től kezdtek minket igazán komolyan venni” – mesélt az első szárnybontogatásokról Kovács Tibor. „A céget valójában az édesapám vezeti, én leginkább a stratégiai fejlesztésben játszom nagy szerepet” – tette hozzá.

Egy családi vállalkozás jóval kötetlenebb egy multis közegnél, de több stresszel is jár, mint az alkalmazotti viszony / Fotó: Jirsak / Shutterstock

Kovács Tibor a családi vállalkozás belső dinamikájáról is beszélt, hiszen nemcsak az édesapja, hanem a testvére és az ő párja is a CNI Kft.-ben dolgozik. „Előfordul, hogy szerdán délután 2 órakor összeveszünk valamilyen vitás kérdésen, de néhány órával később már megtaláljuk a kivezető utat. Ami ma egy probléma, az holnap megoldás lehet. Arra viszont nagyon figyelünk, hogy a hétvégéken, a családi összejöveteleken ne legyen téma a cég” – mesélte.

„A generációs különbségekkel folyamatosan meg kell küzdeni, de sokkal kötetlenebb így, mint egy nagy multiban dolgozni. Viszont aki nem bírja jól a stresszt, számára nem ideális a családi vállalkozási létforma” – tette hozzá Kovács Tibor.

A szakember az ars poeticájáról is elárult néhány részletet a Kávészünetben. „Bár a cégben édesapámé az utolsó szó, nincs szigorú hierarchia. Mindenkit egyenlő félként kell kezelni, megadni a neki járó tiszteletet.”

A Kávészünet korábbi adásait ide kattintva érhetik el.