családi vállalkozás
MBH Bank Nyrt
Kávészünet
nyomda
csomagolás

Kell hozzá hidegvér: így működik egy családi vállalkozás

Húszéves jubileumához közeledik a 2006-ban indult CNI Kft., a hazai nyomda- és csomagolóipar meghatározó szereplője. A tiszaújvárosi székhelyű családi vállalkozás számos kihívást élt át, amelyek részben külső piaci körülményekből, részben pedig a cég belső életéből fakadtak. Ugyanakkor ami ma egy probléma, holnap már egy megoldás lehet – vallja a társaság helyettes ügyvezető igazgatója. Kovács Tibor arról is mesélt a Kávészünetben, hogy a hétköznapokon minden a cég körül forog, de a hétvégi családi ebédekről igyekeznek száműzni a munkahelyi kérdéseket.
Imre Lőrinc
2025.08.30., 20:18

Húszéves jubileumához közelít a CNI Kft., a hazai nyomda- és csomagolóipar meghatározó szereplője. A cég helyettes ügyvezető igazgatója az MBH Bank közreműködésével készült Kávészünetben elmondta, hogy még hosszú évtizedekre terveznek előre, a családi vállalkozási forma pedig elsősorban azoknak való, akik jól kezelik a stresszt és nem roppannak össze a folyamatos kihívások súlya alatt.

A Kávészünet legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

 

Családi vállalkozás: kötetlenebb, de több stresszel jár

A CNI Kft. története 2006-ban kezdődött Tiszaújvárosban, de már az első lépéseknél óriási kihívásokkal szembesült a cég. „Kezdetben az is kérdés volt, hogy van-e létjogosultsága a vállalkozásnak, lesz-e elegendő számú ügyfelünk. Az első ugrást a saját hígítóüzemünk megvásárlása jelentette, 2010-től kezdtek minket igazán komolyan venni” – mesélt az első szárnybontogatásokról Kovács Tibor. „A céget valójában az édesapám vezeti, én leginkább a stratégiai fejlesztésben játszom nagy szerepet” – tette hozzá.

munkaközvetítő cég, toborzás, munkás, munkások, munkaerő, munkahiány, állás, állásinterjú
Egy családi vállalkozás jóval kötetlenebb egy multis közegnél, de több stresszel is jár, mint az alkalmazotti viszony / Fotó: Jirsak / Shutterstock

Kovács Tibor a családi vállalkozás belső dinamikájáról is beszélt, hiszen nemcsak az édesapja, hanem a testvére és az ő párja is a CNI Kft.-ben dolgozik. „Előfordul, hogy szerdán délután 2 órakor összeveszünk valamilyen vitás kérdésen, de néhány órával később már megtaláljuk a kivezető utat. Ami ma egy probléma, az holnap megoldás lehet. Arra viszont nagyon figyelünk, hogy a hétvégéken, a családi összejöveteleken ne legyen téma a cég” – mesélte.

„A generációs különbségekkel folyamatosan meg kell küzdeni, de sokkal kötetlenebb így, mint egy nagy multiban dolgozni. Viszont aki nem bírja jól a stresszt, számára nem ideális a családi vállalkozási létforma” – tette hozzá Kovács Tibor.

A szakember az ars poeticájáról is elárult néhány részletet a Kávészünetben. „Bár a cégben édesapámé az utolsó szó, nincs szigorú hierarchia. Mindenkit egyenlő félként kell kezelni, megadni a neki járó tiszteletet.” 

