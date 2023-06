Beszólt a Tesco: ne az áruházakat okold a magas inflációért!

A britek egyre kevésbé félnek az inflációtól, de azért magasabb béreket akarnak A Bank of England felmérése szerint a brit lakosság kevésbé fél az inflációtól, mint februárban. A felmérésben megkérdezettek a következő 12 hónapban 3,5 százalékos fogyasztói áremelkedést várnak. A BoE továbbra is a 2 százalékos inflációs cél eléréséért küzd, amit akár nyári kamatemelésekkel is támogathatnak.