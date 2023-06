Összeomlik a régiónk kiskereskedelme, kapitulált Románia is A vevők kevesebb vásárlással büntetik a száguldó árakat alkalmazó üzleteket, az aggasztó magyar adatokat hasonlóan rossz számok kísérik szerte Közép-Európában. A román bástya is elesett, és két számjegyű az eurót használó északi szomszédunkban is a forgalom visszaesése, akárcsak nálunk.