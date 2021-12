Zárt térben újra kötelező lesz a maszkviselés Újabb járványügyi intézkedéseket jelentett be a miniszter, eszerint péntek éjféltől minden zárt térben ismét kötelező lesz a maszkhasználat, továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni az 500 főnél nagyobb rendezvényeket, és az egészségügyben a harmadik oltás felvételét is kötelezővé teszik.