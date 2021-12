A világon 260 650 450 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 5 188 937 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.

Egy nappal korábban 260 053 728 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 5 181 949 volt.

A fertőzés 192 országban és régióban van jelen.

Fotó: Hans Lucas via AFP

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 48 177 907 ember eddig a napig. A halálos áldozatok száma 776 349.

Indiában 34 555 431 fertőzöttet és 467 468 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Brazíliában 22 067 630 fertőzöttről és 613 957 halálos áldozatról tudni.

Az Egyesült Királyságban 10 125 945 a fertőzöttek száma, és 145 036-an haltak meg a betegségben.

Oroszországban 9 337 575-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 265 134-re emelkedett.

Törökországban 8 702 611 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 76 041.

Franciaországban 7 654 128 fertőzöttet és 119 818 halálos áldozatot regisztráltak.

Németországban 5 735 837 fertőzöttet és 100 783 halottat tartanak nyilván.

Argentínában 5 324 039 a fertőzöttek és 116 505 a halottak száma.

Spanyolországban 5 131 012 fertőzöttet és 87 955 halálos áldozatot regisztráltak.

Olaszországban 4 982 022 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 133 537.

Ukrajnában 3 565 644 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 89 307 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben.

Lengyelországban 3 461 066 fertőzöttet és 82 607 halálesetet tartanak nyilván.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.

Az új, omikron névre keresztelt dél-afrikai variáns okozta félelem a tőkepiacokat is erősen érintette és számos ország korlátozta a beutazási lehetőségeket az érintett országok irányából. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteki ülésén is központi téma volt az új variáns és az arra adandó reakciók.