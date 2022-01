Az élesedő orosz-ukrán konfliktus, a kazah tüntetések és a tálib hatalomátvétel áll most a figyelem központjában, azonban arról kevés szó esik a médiában, hogy hány országban dúl a háború ebben a pillanatban is világszerte, és ez mennyi emberáldozatot követelt. Utánanéztünk, hol tartanak a napjainkban is zajló fegyveres konfliktusok.

Több mint egy éve, 2020 novembere óta tart a polgárháború Etiópiában az egyébként béke Nobel-díjas Abij Ahmed vezette központi kormányzat és Tigré szövetségi állam lázadói között. Az ország feletti uralomért folyó harc mindent elsöprő vérontásba torkollott.

A légitámadásokkal kísért csatározások közepette milliók váltak földönfutóvá, súlyos humanitárius válság és éhínség alakult ki

– írja az International Crisis Group. Tavaly 19 200 ember hunyt el, de alig kezdődött el az év, és már 200 halottja van az összecsapásoknak. A vérengzések Szudánt és a szomszédos Eritrea államot is érintik.

Az országban tavaly novemberben szükségállapotot hirdettek ki fél évre, miután a kormánypárti erőkkel harcoló tigréi lázadók elfoglaltak két jelentős területet és a fővárost is célba vették. Az etióp kormány e hét szerdán oldotta fel a rendkívüli jogrendet, amely azt is lehetővé tette, hogy bírósági tárgyalás nélkül vegyenek őrizetbe olyan személyeket, akiknek terrorista gyanús kapcsolataik vannak.

Fotó: AMANUEL SILESHI / AFP

A jemeni válság 11 éve, a polgárháború 2014-ben kezdődött, és az Irán támogatását élvező, síita húszik és a rijádi emigrációban élő jemeni elnökhöz hű erők között zajlik, őket pedig a szaúdi vezetésű arab koalíció támogatja, akik a napokban porrá zúztak egy távközlési létesítményt és az egész országban leállt az internetszolgáltatás.

A légicsapások folyamatosak, a mentőalakulatok túlélők után kutatnak a romok között. Némelyik városra már rá sem ismerni, akkora pusztítás zajlott.

Nincsenek biztonságban a kikötők sem, mivel a koalíció szerint az ellenfeleik ott kísérleteznek a titkos hadműveleteikkel, ezért joguk van támadni, emiatt veszélybe kerültek a helyi civil lakosok, akikre senki nincs tekintettel. A húszi lázadók valóban használnak speciális fegyvereket, januárban dróntámadást indítottak az Egyesült Arab Emírségek ellen, ősszel pedig nekimentek a szaúdi állami olajcégnek. A jemeni krízis következtében tavaly 26 573, de idén is már 4910 ember hunyt el.

Haitivel is megfordult 2021-ben a világ, minden a feje tetejére állt az országban. Megölték az elnököt, és azóta felerősödtek a bűnbandák, földrengés és trópusi viharok pusztítanak, és a közelmúltban újra felütötte a fejét az emberrablás. Pár hónapja a helyi bűnszervezet misszionáriusokat rabolt el váltságdíjért. A kritikus üzemanyaghiány miatt az emberrablók új célpontjai a sofőrök lettek, eltérítették az autókat és kiürítették a tankokat, ennek következtében a kismamákat nem tudták bevinni a kórházba.

Mianmarban – ahol kisebb megszakításokkal már 1948 óta dúlnak fegyveres harcok – a hadsereg tavaly februárban, a parlament megalakulása előtt pár órával vette át újra a hatalmat, amiért nem vették figyelembe követeléseiket, majd a puccsista tábornok ki is nevezte magát miniszterelnöknek. A mianmari belső konfliktusok következtében tavaly 11 114, idén 739 ember vesztette életét.

Már az ENSZ is figyelmeztetett, hogy tömeggyilkosság zajlik az országban, rengeteg gyermek is meghalt. Mindennapossá vált, hogy vér folyik az utcán, vagy hogy meg lehet támadni egy rendőrörsöt.

Összefutnak a szálak Etiópiával oly módon, hogy itt is találni egy Nobel-békedíjas politikust, a puccsig az ország vezetőjének számító Aung Szan Szú Kji ellen tucatnyi ügyben emeltek vádat, többek között az export-import szabályok és államtitok megsértése, valamint korrupció miatt. A most 76 éves politikusra akár százéves börtönbüntetést is várhat, ami annyit jelent, hogy éltében már nem akarják szabad lábon látni.

A legrosszabb helyzet kétségtelenül Afganisztánban van, 2021-ben kiugróan magas volt az áldozatok száma,

41 775, és idén is már 62 áldozatot követeltek a harcok. A tavaly augusztusi hatalomátvétel óta hétfőn első alkalommal ültek tárgyalóasztalhoz a radikális iszlamista tálibok és a nyugati diplomaták. Az elmúlt fél évben azonban rengeteg minden történt:

a tálibok amerre jártak, robbantottak, hajtóvadászatot indítottak a korábbi afgán kormány támogatói ellen, nyilván vállalták, hogy nem hajlandóak elismerni a nők jogait és még földeket is osztogattak az öngyilkos merénylők családjainak.

A világ szeme most Burkina Fasón van, ahol hétfőn átvette a hatalmat a hadsereg. Megbuktatták az elnököt, felfüggesztették a kormányt és lezárták az ország határait. Ezen kívül is sok más országban folynak harcok, elég csak a szír polgárháborúra, a kolumbiai krízisre, vagy Afrika egyéb területein zajló vérengzésekre gondolni.