Összehívta a Nemzetbiztonsági Tanácsot Joe Biden amerikai elnök vasárnapra, az ülésen az ukrajnai helyzetet vitatják meg – írja a Bloomberg. A ukrán kormányerők arról számoltak be, hogy az oroszok által támogatott szeparatistákat és az ukrán hadsereget elválasztó demarkációs vonal mentén a szakadárok egyre többször szegik meg a tűzszüneti megállapodást, míg az oroszok szerint először ukrán fegyver dördült el, tehát a két fél egymást hibáztatja a tűzszünet megsértésével. Mint, ahogy a VG is beszámolt róla, ukrán katonák is meghaltak a tűzvonalban.

Fotó: AFP

Tízezrek menekülnek

Az európai országok arra szólítják fel állampolgáraikat, hogy hagyják el Ukrajnát. A helyiek már mennek is, a kelet-ukrajnai Donbászt több mint 40 ezren hagyták el, és tették át székhelyüket az oroszországi Rosztov régióba. Tették mindezt a luhanszki és a donyecki népköztársaságot kikiáltó szeparatisták felszólítására, akik szerint a területen eszkalálódhat a háború.

Fotó: AFP

Rendet tennének

Amint Kazahsztánban tették, Kelet-Ukrajnában is rendet csinálnának a Moszkva vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) békefenntartói.

Scholz bizonytalanságban hagyná Putyint

Olaf Scholz német kancellár változatlanul az ukrán konfliktus békés megoldását szorgalmazza. Egy orosz agresszióra adott válasznak súlyos hatásai lennének az energetikán kívül a globális élelmiszerárakra is.

Cikkünk folyamatosan frissül

Kevés a szankciók belengetése

14:37 Oroszország és Fehéroroszország meghosszabbítja a vasárnap véget érő hadgyakorlatokat, ezzel a lépéssel tovább fokozva az Ukrajnára nehezedő nyomást – számolt be a Reuters. A NATO szerint Oroszországnak akár 30 ezer katonája is lehet Fehéroroszországban, akiket bevethetne a Fehéroroszországtól délre fekvő Ukrajna megtámadására. A Kreml nem kommentálta a fehéroroszországi hadgyakorlatokat.

14.20 Boris Johnson szerint a Nyugat semmit nem ér a szankciókkal való fenyegetéssel, mivel mindez kevés ahhoz, hogy a „nem logikusan gondolkodó” Vlagyimir Putyint elrettentse az ukrajnai inváziótól.

11.45 Oroszország ismét hadgyakorlatot folytat a fehérorosz-ukrán határ közelében. A mozgósításra a donbászi helyzet eszkalálódása miatt van szükség a belarusz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint. A korábbi terv az volt, hogy a hadgyakorlat február 20-án véget ér, mégis folytatják – jelentette a Bloomberg.