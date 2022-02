Ez a harmadik háború, amikor úgy adódik, hogy én vagyok Magyarország miniszterelnöke

– kezdte Orbán Viktor miniszterelnök az M1-nek adott rendkívüli interjújában.

A háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség. Óvakodni kell az átgondolatlan lépésektől

– tette hozzá. Azt is elmondta, hogy hadi eszközöket Magyarország nem tudna mások rendelkezésére bocsátani, mert nincs is olyan fegyver, amit nélkülözni tudna a magyar hadsereg.

Most nem okosnak kell lenni, hanem egységesnek. Amilyen szankció lesz az unióban, azt mi támogatni fogjuk

– fogalmazott a kormányfő, majd hozzátette hogy ezzel ellentétes információk dezinformációk. A SWIFT-rendszer magyar vétóját is dezinformációnak nevezte a miniszterelnök, kiemelte, hogy az információs háborúnak a jelen helyzetben is nagy jelentősége van.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI

A miniszterelnök azt mondta, hogy a paksi atomerőmű bővítés és az energia kérdését is ki kell hagyni a szankciók sorából, ugyanakkor hozzátette, hogy ettől nagyon messze vannak az uniós tagállamok, mert közülük sokaknak az energetikát érintő szankciók is súlyos következményekkel járnának. Orbán Viktor azt is mondta, hogy

amíg ő a miniszterelnök, a szankciók nem fogják veszélyeztetni az ellátások biztonságát, a magyar-orosz kapcsolatokat, illetve a rezsicsökkentést.

Korábban Orbán Viktor közölte, hogy a brüsszeli uniós csúcson döntöttek arról, hogy több pénzt kell fordítani azoknak az országoknak a biztonságára, amelyek szomszédosak Ukrajnával, így Magyarországéra is és „több pénzt kell fordítanunk a keleti határvédelemre”. Csütörtökön a nemzetbiztonsági operatív törzs arról döntött, hogy Magyarország védelmet nyújt az Ukrajnából menekülőknek, nemcsak a kárpátaljai magyaroknak, hanem az ukrán állampolgároknak is. Az Ukrajna területéről érkező ukrán állampolgárok, illetve az Ukrajna területén jogszerűen tartózkodó ukrán állampolgársággal nem rendelkező személyek Magyarországon is benyújthatják menekültügyi kérelmüket.

Magyarország világossá tette, hogy minden szankciót támogatunk. Amiben az Európai Unió miniszterelnökei meg tudnak állapodni, azt elfogadjuk és kiállunk mellette

– nyilatkozta a kormányfő a Reutersnek.