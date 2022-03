Joe Biden múlt héten Varsóban igen erős kijelentéseket tett az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke háborús bűnösnek nevezte Putyint, aki szerinte nem maradhat hatalmon. A Fehér Ház kénytelen volt visszavonni az erős megjegyzéseket, és pontosítani az elnök nyilatkozatát, miszerint azok nem rendszerváltásra szólítottak fel.

Megosztó volt az elnök beszéde

Ahogy arra számítani lehetett, a beszéd kritikusai között megjelent Biden elődje, Donald Trump is – számolt be róla a The Telegraph.

Trump azzal vádolja Bident, hogy nukleáris háború kirobbanására ösztönöz az ilyen megjegyzéseivel.

Az isten szerelmére, ez az ember nem maradhat hatalmon

– mondta varsói beszéde végén Biden, aki korábban mészárosnak nevezte az orosz elnököt.

Később Washington úgy pontosított, hogy az elnök azt akarta mondani, az orosz vezető nem gyakorolhat hatalmat szomszédai, azaz az egész régió felett.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

A Newsmax nevű jobboldali orgánum kérdésére Trump úgy nyilatkozott, hogy ha valaki sarokba szorítja Putyint, és úgy beszél az oroszokkal, ahogy Biden tette, az ösztönzést adhat egy komolyabb katonai lépésre.

Nem Trump az egyetlen kritikus

Julianne Smith, az Egyesült Államok állandó NATO-képviselője szerint Biden kijelentése elvi emberi reakció volt arra, amit aznap hallott.

James Risch szenátor, a szenátus külügyi bizottságának republikánus tagja ezzel szemben úgy fogalmazott, hogy az elnök hatalmas baklövést követett el, amikor eltért a szövegkönyvtől.

Biden kijelentésétől Emmanuel Macron francia elnök is elhatárolódott, aki továbbra is rendszeresen tárgyal Putyinnal a háború mielőbbi békés lezárásával kapcsolatban.

Tobias Ellwood, a brit alsóház védelmi bizottságának elnöki tisztét betöltő konzervatív képviselő szintén aggasztónak tartja Biden beszédét. Úgy véli, hogy orosz elnök most a rendszerváltást fogja Biden tágabb céljának tekinteni, és még keményebben fog harcolni.

Nadhim Zahawi oktatási miniszter a Sky News vasárnapi műsorában elmondta, az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság egyetért abban, hogy az orosz népnek kell eldöntenie, ki kormányozza őket.

Biden fiát sem hagyja békén Trump

Donald Trump egy másik interjújában Vlagyimir Putyinhoz fordult, és arra kérte az orosz elnököt, hozza nyilvánosságra a kelet-európai oligarchák és Joe Biden fia, Hunter Biden közötti állítólagos ügyletekkel kapcsolatos információkat – adta hírül a Politico.

Az előző elnök John Solomon szélsőjobboldali újságírónak adott interjúban tett megjegyzéseit kedden tette közzé a Real America’s Voice televíziós csatorna.

A Hunter Bidenről szóló állításaiban Trump a szenátus republikánus tagjai által a Bidenekkel kapcsolatban indított, vitatott vizsgálat eredményét idézte, amelyet alig néhány héttel a 2020-as választások előtt hoztak nyilvánosságra, és amely kevés bizonyítékot tartalmazott Hunter Biden bűnösségére.

Trump többször is beszélt Hunter Biden külföldi üzleti ügyleteiről, és azt állította, hogy több millió dollárt kapott Moszkva néhai polgármesterének, Jurij Luzskovnak a feleségétől.

3,5 millió dollárt adott neki, és szerintem Putyin tudja a választ a felmerült kérdésekre. Ki kellene adnia őket

– nyilatkozta.

A Politico korábban felgöngyölítette, hogy Trump is próbált üzletet kötni Luzskov körével az 1990-es évek végén. Sőt, Trump még 2016-ban is komoly ingatlanügyleteket intézett Oroszországban, többek között egy moszkvai Trump Tower is szerepelt a tervek között.

Trump állításait egyelőre sem a Fehér Ház, sem Hunter Biden ügyvédei nem kommentálták.

A jelenlegi elnök fia 2020-ban hozta nyilvánosságra, hogy a delaware-i ügyészség vizsgálja adóügyeit. A The Wall Street Journal hétfőn arról írt, hogy a Hunter Biden ellen indított szövetségi adóügyi nyomozás új lendületet vett.

A háború kitörése óta nem ez az első eset, hogy a következő választások alkalmával az elnöki pozíciót minden bizonnyal újra megpályázó Trump nagy port kavaró kijelentéseket tesz. A Biden elleni nyilatkozatháború előtt, még a háború elején, okos és zseniális húzásnak nevezte Putyin ukrajnai invázióját.