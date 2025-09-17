Orbán Viktor egy évet várt, most elfogyott a türelme: kíméletlenül leszidta Brüsszelt – „Megyünk tovább a saját utunkon"

Egy éve Mario Draghi Budapesten figyelmeztetett: Európa versenyképessége hanyatlik. Orbán Viktor szerint Brüsszel nem tanult semmit, a helyzet azóta is romlik. A kormányfő azt írta, Magyarország saját úton halad, és a rezsicsökkentést, valamint az otthonteremtést is megvédi.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán idézte fel, hogy tavaly szeptemberben Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke Budapesten „megszólaltatta a vészharangokat” az unió versenyképessége miatt. Draghi mostani értékelése szerint azóta sem történt érdemi fordulat, sőt a helyzet tovább romlott.
Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk. Sikerülni is fog!
– írta a miniszterelnök, aki több kormányzati intézkedést is felsorolt. Orbán a történelmi léptékű otthonteremtési programot, a családbarát adópolitikát, valamint az energiapiacon követett saját stratégiát emelte ki.
A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország nem követte a „brüsszeli esztelenséget” az orosz energiaforrásokról való gyors leválásban, hanem a zöldenergia fokozatos bevezetésével próbálja megőrizni a rezsicsökkentést.
„Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Nagyot fordult az Európai Unió hajója, mióta a tavalyi magyar EU-elnökség fő céljaival összhangban megszületett a volt olasz kormányfő és EKB-elnök javaslatcsomagja az uniós versenyképesség helyreállításáról. Mario Draghi egy év elteltével értékelt, és úgy látja, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök második ciklusában nemhogy jó útra lépett volna az unió, hanem még romlott is a helyzet.
