Brüsszel megveti a lábát Kijevben: állandó EP-képviseletet nyitott Metsola – tovább gyorsul Ukrajna uniós integrációja

Az Európai Parlament állandó képviseletet létesít Kijevben, hogy napi szinten segítse Ukrajna európai integrációját, és a háború közepette is szoros együttműködésben maradjon a kormánnyal – jelentette be Roberta Metsola szerdán, amikor felszólalt az ukrán parlamentben.
A máltai politikus beszédében kiemelte: az EP „megígérte” Kijevnek a képviselet megnyitását, és most ennek ígérete teljesül.
Állandó képviseletet nyitunk itt, hogy jelen legyünk az országban, és nap mint nap közvetlenül önök mellett dolgozhassunk
– mondta Metsola. Az EP elnöke szerint a lépésnek világos üzenete van: „Soha nem maradnak egyedül.” Emellett hozzátette, hogy amikor eljön a béke ideje, és az ország újjáépítése megkezdődik, Európa akkor is Ukrajna mellett fog állni.
A döntés nem előzmény nélküli: az Európai Parlament elnökeinek értekezletén már 2023 novemberében megszületett a politikai szándék, hogy állandó képviseletet nyissanak Kijevben. Most, közel egy évvel később, ez a szándék konkrét formát öltött.
A lépés szimbolikus ereje mellett gyakorlati jelentősége is óriási: az EP jelenléte Kijevben megkönnyíti az ukrán törvényhozás és az uniós intézmények közötti koordinációt, gyorsítja az integrációs folyamatokat, és erősíti az EU politikai támogatásának kézzelfogható jelét a háború közepette.
A brüsszeli döntés pedig újabb üzenet Moszkvának, hogy az Európai Unió hosszú távra köteleződik el Ukrajna mellett. A háború kimenetele még mindig bizonytalan, de Kijev számára létfontosságú minden olyan lépés, amely az ország jövőbeli helyét az európai közösségben biztosítja. A képviselet megnyitása nem pusztán diplomáciai aktus: a béke utáni újjáépítés első, előrehozott építőkockája is lehet.
