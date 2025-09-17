Leáll Franciaország, a legnagyobb tüntetésekre készülnek a nyugdíjreform óta

A sztrájkok és tüntetések napja lesz a csütörtöki Franciaországban, ahol összefogtak a szakszervezetek, hogy tiltakozzanak a kiadásokat drasztikusan csökkenteni tervező költségvetés ellen. Sok iskolát bezárnak, komoly fennakadások várhatók a közúti, vasúti és légi közlekedésben, a belügyminiszter 80 ezer rendőrt vezényel az utcára. A hatóságok arra számítanak, hogy legalább 800 ezer ember vesz majd részt a megmozdulásokon.

A múlt szerdai tüntetések semmik voltak ahhoz képest, ami csütörtökön várható / Fotó: NurPhoto via AFP

Az országnak egyelőre nincsen még költségvetése, Francois Bayrou volt a második kormányfő Michel Barnier után, akinek tavaly december óta beletört a bicskája abba, hogy csökkenteni próbálta a kiadásokat. Bayrou 44 milliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést vitt volna át a törvényhozáson a költségvetési hiány mérséklésére, elvesztette azonban szeptember elején a bizalmi szavazást.

Utódja, Sébastien Lecornu azonnal visszavonta az egyik népszerűtlen javaslatot két állami ünnep eltörléséről, de az még kérdéses, sikerül-e feloldania a költségvetési patthelyzetet. A Le Monde szerint mindenesetre eddig nem jelentett be módosításokat a tervezettel kapcsolatban.

Ha azonban a franciákon múlik, akkor szó sem lehet a kiadások csökkentéséről.

A szakszervezetek felszólítottak a „brutális” és „horrorisztikus” tervezet elleni összefogásra, és múlt szerdán a „Mindent blokkolunk” mozgalom felhívására már lángba borultak az ország utcái.

Akkora tüntetések várhatók, mint a nyugdíjreform ellen

A France24 tudósítása szerint egy hete mintegy kétszázezren tiltakoztak a költségvetési tervezet ellen, de csütörtökön sokkal nagyobb részvétel várható. Biztonsági források legalább 250 felvonulásról számoltak be országszerte.

Összefogtak a szekszervezetek / Fotó: NurPhoto via AFP

A portál szerint a tiltakozások hasonlóan nagyok lehetnek, mint a 2003-asok a nyugdíjreform ellen, amikor a szakszervezetek hónapokig harcoltak a kormánnyal. Akkor becslések szerint 280 ezer és egymillió közötti embert mozgattak meg.

Bruno Retailleau még hivatalban lévő belügyminiszter szerint az akkorihoz hasonlóan most is nagy a rendbontás veszélye a szélsőbaloldaliak kisebb csoportjai miatt, akik megpróbálnak majd beférkőzni a tiltakozók közé.