Leáll Franciaország, a legnagyobb tüntetésekre készülnek a nyugdíjreform óta

A sztrájkok és tüntetések napja lesz a csütörtöki Franciaországban, ahol összefogtak a szakszervezetek, hogy tiltakozzanak a kiadásokat drasztikusan csökkenteni tervező költségvetés ellen. Sok iskolát bezárnak, komoly fennakadások várhatók a közúti, vasúti és légi közlekedésben, a belügyminiszter 80 ezer rendőrt vezényel az utcára. A hatóságok arra számítanak, hogy legalább 800 ezer ember vesz majd részt a megmozdulásokon.
Az országnak egyelőre nincsen még költségvetése, Francois Bayrou volt a második kormányfő Michel Barnier után, akinek tavaly december óta beletört a bicskája abba, hogy csökkenteni próbálta a kiadásokat. Bayrou 44 milliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést vitt volna át a törvényhozáson a költségvetési hiány mérséklésére, elvesztette azonban szeptember elején a bizalmi szavazást.
Utódja, Sébastien Lecornu azonnal visszavonta az egyik népszerűtlen javaslatot két állami ünnep eltörléséről, de az még kérdéses, sikerül-e feloldania a költségvetési patthelyzetet. A Le Monde szerint mindenesetre eddig nem jelentett be módosításokat a tervezettel kapcsolatban.
Ha azonban a franciákon múlik, akkor szó sem lehet a kiadások csökkentéséről.
A szakszervezetek felszólítottak a „brutális” és „horrorisztikus” tervezet elleni összefogásra, és múlt szerdán a „Mindent blokkolunk” mozgalom felhívására már lángba borultak az ország utcái.
A France24 tudósítása szerint egy hete mintegy kétszázezren tiltakoztak a költségvetési tervezet ellen, de csütörtökön sokkal nagyobb részvétel várható. Biztonsági források legalább 250 felvonulásról számoltak be országszerte.
A portál szerint a tiltakozások hasonlóan nagyok lehetnek, mint a 2003-asok a nyugdíjreform ellen, amikor a szakszervezetek hónapokig harcoltak a kormánnyal. Akkor becslések szerint 280 ezer és egymillió közötti embert mozgattak meg.
Bruno Retailleau még hivatalban lévő belügyminiszter szerint az akkorihoz hasonlóan most is nagy a rendbontás veszélye a szélsőbaloldaliak kisebb csoportjai miatt, akik megpróbálnak majd beférkőzni a tiltakozók közé.
A tárcavezető közölte, hogy nem fogják tolerálni a középületek megrongálását,
számítanak a szabotázsokra és blokádokra már csütörtökre virradóra,
ezért erősítik a rendőri jelenlétet.
Eredetileg sztrájkoltak volna szeptember 18-án a légi irányítók is, ők azonban elhalasztották a munkabeszüntetést. A vasút, a metró és a buszközlekedés azonban leáll az Euronews tudósítása szerint, és sztrájkol a repülőterek földi kiszolgáló személyzete is.
A közúti közlekedést az nehezíti, hogy várhatóan csatlakoznak a tiltakozásokhoz
Bár az előbbiek érdekképviseletei hivatalosan nem szólítottak fel összehangolt akcióra, a taxisok a múltban gyakran lassították ilyen esetekben a forgalmat. Az útlezárások további gondokat okozhatnak a közlekedni akaróknak.
Zárva lesz sok gyógyszertár is.
