Az Ukrajnában zajló háború során az események dokumentálása a küzdő felek által új szinteket ért el, különböző közösségi médiákon minden eddiginél több harci cselekményről láthatunk képeket. Ezt használta ki az Oryx, amely a két fél által elszenvedett veszteségeket gyűjti össze. A listának természetesen vannak korlátai, így

csak azok az eszközök kerülnek fel rá, melyekről kép vagy videófelvétel készült.

Ugyanakkor az oldal mögött álló kicsiny csapat azt mindenképpen igyekszik elkerülni, hogy duplán számolják ugyanazt az eszközt, vagy épp más háborúkból származó felvételeket is adjanak a veszteségekhez. Éppen ezért viszont folyamatos a lemaradás a beérkező adatok terén, és a nem dokumentált veszteségek sem szerepelnek az oldal gyűjtésében, ami feltehetően az ukrán veszteségek terén lehet inkább megtévesztő. Azonban a társaság által nyilvántartott számok így is közelebb lehetnek a valósághoz, mint a két hadviselő fél által közzétett propagandaadatok.

Fotó: AFP

Az Oryx csapatának információi szerint az orosz hadsereg veszteségei már több mint 2000 járműnél vagy egyéb harci eszköznél járnak kedd kora délután, egészen pontosan már 2021-nél.

Ezekből az eszközökből 1005-öt semmisítettek meg az ukránok, 232-t egyszerűen magára hagytak az oroszok, míg 746-ot elfoglalt a honvédő fél hadereje.

Noha, mint azt írtuk, ezek az adatok torzak lehetnek, a tankok közül elfoglalt 135 darab több, mint az ukránok által elvesztett 79 – amiből 42 került orosz kézre. Az orosz veszteségek túlnyomó részét tankok (320), páncélozott (232) és gyalogsági harcjárművek (307), illetve az ellátást biztosító teherautók, dzsipek és egyéb hasonló eszközök (651) adják, de a listán a kommunikációs állomásoktól, a drónoktól a különböző hadmérnöki járműveken át a tankelhárító és vállról indítható légvédelmi rakétákig számos eszköz szerepel.

A háború jelenlegi szakaszában leginkább használt tüzérségi felszerelés területén mindenesetre az orosz veszteségek jóval kisebbek.

Az orosz fél számára az elveszített 17 repülő vagy 35 helikopter azonban különösen fájdalmas lehet ezek magas költsége miatt. A veszteségek nyílt forrásokból dolgozó összesítése azonban az eleve jóval kevesebb eszközzel rendelkező védekező fél esetében is sokat jegyzett fel. A háború kezdete óta Ukrajna 574 eszköznek mondhatott búcsút, amiből 225 megsemmisült, 16 megrongálódott, 37-et magukra hagytak az ukránok, míg 296 az orosz hadsereg birtokába került.

Fotó: ANATOLII STEPANOV / AFP

Itt is elsősorban tankok (79), páncélozott (60) és gyalogsági (60) harcjárművek, illetve a teherautók, dzsipek és egyebek (186) területén nagyok a veszteségek, de az oroszok kezébe került 51 tankelhárító rakéta is, és

hiányozni fog az ukrán légierő által elvesztett 12 repülő is, melyek között, szemben a főként csatarepülőket vesztő orosz légierővel, vadászgépek is találhatók.

Minden hibája ellenére az Oryx összeállítása azt jelzi, hogy a háború során az orosz hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett, ami olyan kérdéseket is felvethet, hogy a szankciók által sújtott orosz ipar ezeket vajon mikor lesz képes pótolni. Az adatokból azért az is kiderül, hogy az ukránok veszteségei sem elhanyagolhatók, és a nyugati fegyverszállítások nélkül a további ellenállás is egyre nehezebbé válhat. A számos magára hagyott orosz jármű igazolni látszik a hadsereg moráljával kapcsolatos híreszteléseket, mint ahogy az ellátást biztosító eszközök veszteségei is aláhúzzák, hogy a logisztika terén rendkívül komoly problémákkal szembesül a támadó sereg.