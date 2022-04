Petr Fiala cseh miniszterelnök és Olaf Scholz német kancellár május 5-én tárgyal Berlinben, a megbeszélés témája az orosz-ukrán háború okozta kihívások és az energiaválság kezelése, valamint a cseh-német kapcsolatok erősítése lesz. Fiala a holokauszt áldozatai előtt is lerója tiszteletét a német fővárosban, és találkozik Frank-Walter Steinmeier államfővel – írja a Cseh Rádió.

Fotó: AFP

A cseh külügyminiszter sürgeti az Ukrajnának való segítségnyújtást, úgy véli, a katonai támogatásban a gyorsaság a lényeg. A miniszter arról biztosította Ukrajnát, hogy ahol tudnak, segítenek, és nehézfegyvereket is küldenek az országnak. Az ukrán tankokat is a csehek javítják. Arról is beszélt, hogy szerinte ha Ukrajna elesne, akkor az oroszok nem állnának meg az ukrán határnál, és kijelentette, hogy a csehek nem akarnak átélni még egyszer orosz megszállást, mint arra korábban már volt példa a történelemben.

A német kancellár szerint reális veszély az atomháború. Olaf Scholz korábban arról beszélt, mindent meg kell tenni, hogy a világ elkerülje az atomfegyverek bevetését.

Csehország az Egyesült Államokkal már megkötötte a katonai együttműködési megállapodást. A két ország védelmi miniszterei pár napja a biztonsági helyzetről, a cseh hadsereg modernizációjáról, valamint az amerikai szuperszonikus vadászgépekről, helikopterekről és harckocsik esetleges beszerzéséről is tárgyaltak.