Már a megszállt Mariupolban vannak Kadirov harcos fiai

A hónapokig ostromolt, végül orosz megszállás alá kerülő Mariupolban vannak már Ramzan Kadirov csecsen vezető tinédzser fiai, akiket az apjuk küldött harcolni Ukrajnába, hogy ezzel támogassa a mozgósítást.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A fiatalok a NEXTA hírügynökség bejegyzése szerint egy videóban jelentkeztek be a kikötővárosból, állig felfegyverkezve, teljes védőfelszerelésben.

Kadirov még október elején ígérte meg, hogy elküldi gyermekeit. a 16 éves Ahmatot, a 15 éves Elit és a 14 éves Adamot harcolni. Az más kérdés, hogy valójában mennyi harcot látnak majd a tinédzser fiúk, már most rengeteg biztonsági őr vigyáz rájuk, ahogy az a videón is látszik és várhatóan tényleges bevetésben nem lesz részük.

A fiúknak feltehetően csak kommunikációs céllal kellett Donbaszba utazniuk. Erre utal az is, hogy a szakadár területeken máris dokumentumfilmet mutattak be érkezésükről, egyfajta sztárokként kezelve őket. Ezek után jelentősen rombolná a hangulatot, ha valami bajuk esne. Mariupoli látogatásukat is alaposan dokumentálták, de a beszámolók szerint a videók felvétele után nem nagyon tudták, mit csináljanak, csak tébláboltak a környéken.