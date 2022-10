Washington szerint is az ukránok robbantották fel Darja Duginát

Úgy tűnik, igaz volt, amit Moszkva a kezdettől fogva állított: az Egyesült Államok hírszerzése szerint is a kijevi kormány állhat Darja Dugina augusztusi meggyilkolása mögött. Mint ismert: a Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legfőbb tanácsadójának számító Alekszandr Dugin lányát Moszkvában, az autójába rejtett pokolgéppel ölték meg. Az eredeti célpont feltehetően maga Dugin volt, aki a robbanás előtt autót cserélt lányával.

Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

Bár először felmerült, hogy partizánok állhatnak a merénylet mögött, Moszkva a nyomozás során hamar Ukrajnára kezdett mutogatni.

Már a támadás után nem sokkal megnevezték az állítólagos elkövetőt, Natalia Vovkot, aki a bombatámadás után elmenekült Moszkvából. Később Ausztriában bukkant fel, ahol rejtélyes körülmények között végeztek vele: 17 késszúrással ölték meg ismeretlenek.

Bár Kijev a kezdetektől fogva tagadta, hogy közük lenne Dugina megöléséhez, most már nem csak Moszkva gondolja így. A The New York Times cikke szerint az Egyesült Államok hírszerzése szerint is az ukrán kormány egyes tagjai lehettek azok, akik megrendelték a gyilkosságot.

Washington most attól tart, hogy válaszlépésként az orosz titkosszolgálat elkezdheti „levadászni” az ukrán kormány tagjait, hogy megtorolják a merényletet.

A lap szerint az amerikai vezetés nagyon megorrolt Kijevre amiatt, hogy nem tájékoztatták Washingtont a hasonló döntésekről, főleg, ha azokat orosz földön hajtják végre. Ez esetben ugyanis Amerikának is tudnia kellene róla, hogy megelőzzék a konfliktus nemzetközi eszkalálódását.

A The New York Timesnak nyilatkozó hírszerzési forrás egyébként arról nem tudott beszámolni, hogy Volodomir Zelenszkij tudott-e a merényletről. Az Egyesült Államok nyíltan ellátja információkkal az ukrán hadsereget az oroszok csapatmozgásáról és bázisairól, de többszöri kérésükre sem volt hajlandó Kijev előre közölni velük, hogy pontosan mihez kezdenek az információkkal, és milyen haditerveket dolgoznak ki.

Ez az utóbbi hetekben némileg javult: a szeptemberben indított ellentámadásról részletesen tájékoztatták az ukránok Washingtont is. Feltehetően emiatt is lehet ekkora sikere az offenzívának.