Az ukrán Lembergben dízelgenerátorokat vásároltatnának a tömbházakkal

A tömbházak dízelgenerátorok vásárlásával készüljenek a lehetséges téli áramszünetekre - erre Lemberg (Lviv) polgármestere biztatta őket egy bejegyzésben a saját Facebook oldalán.

Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Andrij Szadovszkij bejegyzésében elmondja, hogy bizonyos társasházak be is szereztek már ilyen áramfejlesztőket, sőt már volt is alkalmuk az áramszünetek során használni ezeket, és az lenne jó, ha minél több tömbház felkészülne a kritikus helyzetekre - számol be a Kárpáti Igaz Szó.

A polgármester leírta, tisztában van vele, hogy sok lakóközösség számára pénzügyi gondot jelent az ilyen beszerzés, ezért az önkormányzat elfogadott egy olyan programot, amelyben a helyi költségvetésből megtéríti a tömbházak lakói által megvásárolt dízelgenerátorok költségeinek a felét, maximum 30 ezer hrivnya (kb. 330 ezer forint) erejéig, és a generátor névleges teljesítménye 3 kilowattnál nem lehet alacsonyabb.

Az orosz csapások az utóbbi hetekben előszeretettel célozzák az ukrán energiaszolgáltatás infrastruktúráját, így jelentős az aggodalom, hogy télen jelentős területek maradhatnak energia nélkül.

Leáll az ukrán áramexport az orosz támadás miatt Hétfőn számos rakétacsapás érte az országot, károkat okozva az ukrán energetikai infrastruktúrában is. A lakosságot az áramfogyasztás csökkentésére kérik, az iskolák távoktatásra állnak át.

Az összecsapások szünet nélkül folytatódnak Ukrajnában. Lemberg az ország nyugati részében helyezkedik el, nem fronton, de már eddig is érték támadások.