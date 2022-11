Elkezdődött az ostrom: áram és víz sincs már Herszonban

A mariupolihoz hasonló tragédiával érhet véget Herszon ostroma, amely vasárnap este vett újabb fordulatot. Az ukránok által félig már körbezárt város egy rakétatámadás után víz és áram nélkül maradt, az egyre hidegebb időjárás és a folyamatos bombázások miatt a civil lakosság borzasztó hetek elé néz.

Fotó: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency via Getty Images

Herszont még februárban foglalták el – viszonylag elég könnyen – az orosz csapatok, ám onnan akkor nem tudtak továbbnyomulni Mikolajiv felé.

Szeptemberben az ukránok ellentámadást indítottak, és azóta folyamatosan – bár erősen lassuló ütemben – haladnak előre a kulcsfontosságú település felé.

Az ostrom már megkezdődött, a védők és a civilek egyre kilátástalanabb helyzetben vannak.

Véres összecsapásra készülnek Herszonért a kijevi csapatok A Herszon feletti ellenőrzés megszerzése kulcsfontosságú a Krím félsziget irányába való előrehaladáshoz.

Ugyanis bár az oroszok megpróbálták evakuálni a várost, több tízezer civil így is az otthonában maradt, és várja, hogy melyik irányba dől el az ostrom. Az orosz vezetés szerint nekik még most is lenne idejük és lehetőségük elmenekülni az orosz fennhatóság alá tartozó területekre, de érthetően ebből sok helyi ukrán nem kér.

A Moscow Times cikke szerint a helyi orosz vezetés jelentette be, hogy a városban és környékén, így például Beriszlavban nincs víz, és az áramszolgáltatás is megszűnt, miután találat érte a térséget ellátó vízerőművet. Az oroszok szerint ezért egyértelműen az ukrán hadsereg a felelős, Kijev szerint viszont éppen ellenkezőleg, az oroszok szabotázsakciójáról van szó, és várhatóan addig nem is áll helyre, amíg vissza nem foglalják a térséget. Az ukránok már korábban is jelezték, hogy az oroszok készek felrobbantani a vízerőművet és elárasztani a régiót, mintsem hogy újra ukrán kézre kerüljön a terület.

A TASZSZ orosz hírügynökség helyi orosz forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az ukránok jelentős erőket gyűjtöttek össze a régióban, hogy be tudják venni Herszont, rengeteg tankot és páncélozott járművet csoportosítottak át az ostromra.