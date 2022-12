Mély fájdalommal fogadta XVI. Benedek pápa halálhírét Erdő Péter, a magyar katolikus egyház feje, aki a Magyar Nemzetben közölt nekrológban búcsúzott a pápától. „Világosságot és derűt sugárzott még gyengesége és betegsége éveiben is. Személyében korunk legnagyobb katolikus teológusa távozott közülünk. Érezte, értette az idők jeleit” – írta.

Fotó: Getty Images

„A pápa szívében hordozta a II. Vatikáni Zsinatot, amelynek – szakértőként – még résztvevője volt – írta Erdő Péter. – Látta az egyházunkat, Európát és az emberiséget fenyegető veszélyeket, de tisztában volt a megnyíló távlatokkal és reménységünk okával is. Tudta, hogy a hit területén is létezik igazság, és hogy azt szeretetben kell képviselni. Ugyanakkor utolsó nagy enciklikájában (Caritas in veritate) hitet tett amellett, hogy a társadalmi téren megnyilvánuló szeretet is az igazságban gyökerezik, ebből nyeri hitelességét:

a társadalomban hirdette meg Krisztus szeretetének igazságát. Igazi európai volt.”

Jól ismerte és értette magyar népünk gondjait és örömeit, szeretettel és érdeklődéssel kísérte a budapesti nemzetközi eucharisztikus kongresszus eseményeit is.

– fogalmazott a magyar bíboros.

A nekrológ teljes szövege a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

XVI. Benedek nyugalmazott pápa, aki 2005 és 2013 között volt a római katolikus egyház feje, kilencvenöt éves korában szombaton, 9 óra 34 perckor hunyt el – jelentette be a Vatikán. A hívek hétfőn a Szent Péte-bazilikában búcsúzhatnak el tőle. Orbán Viktor magyar miniszterelnök közösségi oldalán búcsúzott a pápától.

