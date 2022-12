Orbán Viktor miniszterelnök idén negyedik alkalommal tart évindító, évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol az újságírók rendszerint 3 órán keresztül szokták faggatni aktuális politikai és gazdasági kérdésekben. A mostani esemény a korábbiaknál jóval nehezebb gazdasági és külpolitikai környezetben kerül megrendezésre, csak az elmúlt egy évben tört ki az orosz-ukrán háború, robbantak fel az energiaárak, és köszöntött be az energiaválság, miközben egy teljesen új világpolitikai rendszer van kialakulóban, szóval a kormányfőnek lesz miről beszélnie.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Ma délután kormányülés lesz, erről tájékoztatják a közvéleményt - kezdte a kormányinfót Orbán Viktor miniszterelnök.

Ez volt Magyarország legnehezebb éve

A kormányfő szerint

a rendszerváltás óta ez volt Magyarország legnehezebb éve

Hozzátette, hogy rendkívüli teljesítményt nyújtott hazánk, egyrészt a választási eredményt emelte ki, ahol "3 milliárd forint állt szembe 3 millió szavazóval".

Kormányváltást akartak Magyarországon Brüsszelben

A miniszterelnök szerint már 2021-ben meg tudtak volna állapodni, de azért nem történt meg, mert kormányváltást akartak Magyarországon. Szerinte Lengyelországban is ugyanez látszódik.

Ennek a háborúnak csak vesztesei vannak

A miniszterelnök szerint Európa szügyig van a háborúban, reméli, hogy nem kerül bele nyakig. Magyarország álláspontja viszont kimaradni a háborúból, ugyanakkor kötelessége volt hazánknak, hogy segítse az ukrán menekülteket.

A migrációval szemben álltuk a sarat

A kormányfő szerint Magyarországot két irányból éri a migráció, szerinte nincs még egy ország, talán csak Románia, amely egyidejűleg ilyen nyomás érné. A miniszterelnök szerint fantasztikus teljesítményt nyújtanak a katonák.

Magyarország képes volt finanszírozni a megemelkedett energiaárakat

Tavaly 7 milliárd euró volt az energiaszámla, ez idén 10 milliárd euróval több. Hangsúlyozta, hogy ezt úgy teremtették elő, hogy a rezsivédelmi rendszert meg tudtuk őrizni. A kormányfő szerint 180 ezer forint támogatást ad a kormány a költségvetésből minden háztartásnak, szerinte ekkora támogatást Európában más ország nem tud biztosítani.

A munkaalapú gazdaságot meg tudtuk őrizni

A miniszterelnök szerint soha nem dolgoztak ennyien Magyarországon, mint most, 30 éves csúcson van foglalkoztatottság. Ráadásul választási év volt, de sikerült csökkenteni a hiányt, miközben bevezették a 25 év alattiak szja kedvezményét, visszakapták a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjt.

Sikerült legyőzni a hungarofóbiát

A kormányfő szerint sikerült legyőzni a hungarofóbiát, ez szintén komoly teljesítmény.

Elkerülhetjük a recessziót

A miniszterelnök szerint a legfontosabb cél jövőre, hogy elkerüljük a recessziót.

Ráadásul új intézkedéseket is hoznak, így jövőre a 30 év alatti gyermeket vállaló nőkre kiterjesztik az adómentességet.

Fel kellene számolni az Európai Parlamentet

A magyarok azt szeretnék, hogy felszámolják az Európai Parlamentet, mondta a miniszterelnök, aki szerint visszatérne az eredeti koncepcióhoz, amikor a nemzeti parlamentekből küldték a képviselőket. "A mocsarat le kell csapolni" - ismételte meg korábbi mondatát Orbán Viktor.

Három dolgot tud tenni a magyar kormány a migráció ellen

A kerítés nem tökéletes - mondta a migrációt firtató újságírói kérdésre. Szerinte 2015-höz képest a különbség nyilvánvaló. Az, hogy a kerítés nem zár légmentesen, nem teszi okafogyottá a kerítést. Hangsúlyozta, három dolgot tud tenni a kormány, egyrészről felállították a határőrséget, a második, hogy "ünnepeljük Horvátország schengeni tagságát", a harmadik pedig, hogy megegyeztek az osztrákokkal és a szerbekkel, és létrehoztak egy határvédelmi szövetséget, hogy lejjebb tolják a Balkánon a védekezést.

A mocsarat le kell csapolni

Nem lenne méltányos azt mondani, hogy a törvénytelenül elfogadott pénzek gyakorlata kizárólag a politikai spektrum baloldalán jellemző, mondta az európai korrupciós esetről. Hozzátette, hogy egyelőre nem helyes arról beszélni, hogy az Európai Bizottságig érnék a szálak. Szerinte Magyarországot csak azért támadják, mert a saját útját járja.

Jogászok vizsgálják meg, hogy a főváros megszegte-e a kormánnyal kötött megállapodását

A Lánchíd igazi magyar hungarikum, mondta a felújításról a kormányfő, miután sem gyalog, sem autóval nem lehet átmenni rajta. A jogászok majd vizsgálják a főváros és a kormány megállapodását megszegte-e Budapest.

A független Ukrajna Magyarország érdeke

Független, szuverén Ukrajna Magyarország érdeke is, ugyanakkor a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal is fenn kell tartani. A csomagokkal kapcsolatban hazánk korábban is más elvi állásponton volt. A csehek döntöttek úgy, hogy egy napra tettek minden döntést, ehhez alkalmazkodnunk kellett. "Ezt rossz megoldásnak tartjuk", mondta az ukrán hitelről, szerinte ezt kétoldalú megállapodásokban kellene rögzíteni. Az a megoldási javaslat született, ahogy a covid alatt, hogy közösen vegyük fel a hitelt, és azt adják át az ukránoknak. Magyarország nem akar adósságközösséget vállalni azokkal az országokkal, ahol sokkal magasabb az adósságráta. Végül nem a magyar megoldási javaslat mellet döntöttek,

A legvégső esetben szabad egyedüliként európai döntéseket megakadályozni

- mondta a vétókról, szerinte az ukránok sosem fogják ezt a hitelt visszafizetni, ráadásul 2024-ben újra elő fog kerülni a kérdés, "olyan utcán indultunk el, amiből nagyon nehéz lesz visszafordulni", mondta.

A lengyelek azt kapták jutalmul, mint a magyar büntetésül

Van lengyel-magyar sorsközösség, szerinte a második világháborúban is a lengyelek azt kapták jutalmul, mint a magyarok büntetésül. A háború kérdésében teljesen mást gondolnak, bár megjegyezte, hogy a legfontosabb, stratégiai kérdésben egyetértenek, így például Oroszország nem jelenthet veszélyt Európára, ahogy szükség van független Ukrajnára." Viszont mi nem gondoljuk azt, hogy az ukránok a magyarok szabadságáért harcolnának, ők a saját hazájukért harcolnak. Magyarország védelmét a magyarok és a NATO biztosítja", szögezte le a kormányfő, hozzátéve, hogy a "geográfia sok mindent megmagyaráz".

Nix ugribugri

A mostani szerkezet fenntartható, mondta a rezsicsökkentést firtató újságírói kérdésre. Nix ugribugri, tette hozzá, korábban belőttek egy árat, ezt tartották 8 vagy 9 éven keresztül. Szerinte ez sokkal jobb, mint a piachoz alkalmazkodó mozgó rendszer, ezt a jövőben is fenntartaná a kormány.

Nyílt törvénysértésre biztat az MTA?

Nem minősítem az álláspontjukat, de olyan még nem láttam, hogy az akadémia nyílt törvénysértésre biztatná a kormány, válaszolta arra a kérdésre, hogy az MTA állásfoglalásban kérte a kirúgott pedagógusok visszahelyezését. A kormányfő azt kéri, hogy a tanárok tartsák be a törvényeket, az állami vezetők nem tehetnek mást, hogy az ilyenkor szokásos szabályokat betartatják. Ugyanakkor abban a pedagógusok oldalán áll, hogy a bérüket emeljék, emlékeztetett arra is, hogy először 2013-ban az ő bérüket emelte a kormány.

Ez nem volt jó megállapodás, elfogadhatatlan kezdő bérrel indulnak a pedagógusok

- mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy 10 százalékos emelést biztosan kapnak jövőre, de ha az unióval sikerül megállapodni, akkor nagyobb emelést. Ugyanakkor jelezte, hogy uniós megállapodás nélkül is emelik a béreket, csak lassabban, nem három, hanem hat év alatt.

Az infláció a jegybank felelőssége

Nem egy magyar jelenség, a háború és arra adott szankciók egész Európát tolják a recesszió irányába- mondta arra a kérdésre, hogy Matolcsy György szerint válságközeli állapotban van a gazdaság. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ebből a recessziós hullámból Magyarország szeretne kimaradni. Természetesen kapcsolatban vagyunk egymással, megértem az elnök urat, nagyon régen volt ilyen nehéz helyzetben az MNB",

az infláció a jegybank felelőssége

- mondta elég határozottan a kormányfő, hozzátéve, hogy a jegybank a vállalatok részéről is komoly nyomás alatt van a magas kamatok miatt.

Magyarország kimaradt a háborúból

Az EU-ban 27-en vagyunk, ha egyedül lennénk, már békéről tárgyalnánk, de nem egyedül vagyunk, mondta a miniszterelnök, aki szerint ha az oroszokat megkérdeznék, akkor ők azt mondanák, hogy Magyarország kívül maradt. "A sorrend a következő: először tűzszünet, legyenek tárgyalófelek, hogy megnézzük, kinek mik a pozíciói", mondta, hozzátéve, hogy a tárgyalások során lehet csak arról beszélni, hogy legyen-e független Ukrajna.

Nincs napirenden az ERM 2-be való belépés

Nincs napirenden és nem szorgalmazzuk, mondta az euró bevezetésének előszobájának számító ERM 2-be való belépésről.

A vezetőnek a vezetéshez kell értenie

A vezetőnek a vezetéshez kell érteni, ez rendben van, mondta arról, hogy Pintér Sándor a tanárok előtt arról beszélt, hogy nem ért az oktatáshoz.

Szerzünk be energiát Katarból

Ma a szankciók felől közelítik meg az energia kérdését, így nehéz közös álláspontra jutni a V4-ek között. A katari miniszterelnökkel való találkozásról elmondta, hogy szerzünk be energiát Katarból, a jövőben kormányközi találkozásra is sor fog kerülni.

Ismeri a pedagógus világot a kormányfő

A pedagógus világot belülről is tekintem, mondta a miniszterelnök, utalva arra, hogy az édesanyja gyógypedagógus volt, ki is szokta kérni a véleményét. Az elgondolásuk az volt, hogy külön kell kezelni az állami és szakmai kérdéseket, ez utóbbi miatt hozták létre a pedagógus kart. "A kettő között semmilyen összevetést nem tartok ésszerűnek"- mondta arra a kérdésre, hogy nem lát-e hasonlóságot a pedagógusok és a miniszterelnök 2006-os kordonbontása között.

A bankárok mindig tiltakoznak

Ha bármilyen árkorlátozást vezettünk be, a bankárok mindig tiltakoztak, mondta a kormányfő arra vonatkozóan, hogy Matolcsy György szerint az árstopok miatt magasabb az infláció. A kormányfő jogászként nem nagyon érti, ha valaminek az árát korlátozzák, az mitől fog többe kerülni.

"Lehet, nem voltam elég határozott"

A miniszterelnök szerint az import energiáról kell leszokni, nem az orosz energiáról, a kérdés, hogy sikerül-e elérni az energiafüggetlenséget. A paksi atomerőmű megépült volna, más lenne a helyzet a kormányfő szerint. "Lehet, hogy nem voltam elég határozott", fogalmazott, hozzátéve 2023 volt az eredeti céldátum, ugyanakkor az ellenzék és a Bizottság is folyamatosan gáncsolta. Magyarországnak nincs tengere, csak kábelen és csövön tud energiát behozni, ezért kötöttek az azeriekkel, románokkal, grúzokkal megállapodást, ugyanakkor megváltást csak a Paks 2 hozna.

Nem a helyhiány okozza, hogy nincsenek tárgyalások

A kormányfő szerint a szándék hiányzik a tárgyalások megkezdéséhez, megismételte, hogy orosz-amerikai tárgyalásokra van szükség.

Van érv az euróövezethez való csatlakozás mellett, de a felzárkózás fontosabb

A forint értéke és a magyar gazdaság szilárdsága között nincs kapcsolat a kormányfő szerint. Szerinte jó indok van a valutaövezethez való csatlakozás, "van érv mellette", de szerinte az lelassítja a gazdasági növekedést. Ha a magyar gazdaság növekedni akar és felzárkózni, akkor nem szabad az euróövezethez csatlakozni.

Egy EU-s és NATO tagállamot nem lehet elszigetelni

Magyarország minden közös döntésben részt vesz, szerinte egy EU és NATO tagállamot nem lehet elszigetelni. A kormányfő szerint a magyarok mindig az együttműködésben hittek, ugyanakkor mindig érveltünk blokkosodás ellen.

Magyarország mindig vesztese a külpolitikának a blokkosodás esetén.

Ezért keresi az együttműködést minél több országgal, az oroszokkal is köztük.

Adócsökkentés a kulcs a bérek növekedéséhez

Abban tudjuk segíteni az embereket, hogy csökkentjük az adókat, mondta a kormányfő arra a kérdésre, hogy egy kutatás szerint Magyarországon a második legalacsonyabb az átlagkereset az EU-ban. Ezért minden évben csökkentik az adókat.

Jövő év végén lehet egy számjegyű az infláció

Legkésőbb jövő év végén lesz egy számjegyű az infláció a miniszterelnök szerint, hozzátette, hogy majd, amikor lemegy az infláció, akkor lehet majd arról beszélni, hogy kinek milyen szerepe van az áremelkedésekben.

Paksi 2 nélkül csak sufni megoldások vannak

Ha Paks 2 megvan, akkor nagy mértékben tudjuk csökkenteni a gázfogyasztást, addig sufni megoldások vannak, hangsúlyozta, a bajt Paks2 oldja csak meg. A legújabb azeri-grúz-román megállapodásból fizikailag 2026-27-ben lehet bármi.

Nem tárgyal a magyar kormány az IMF-fel

Valahonnan be kell szerezni az energiaszámla fedezetét, mondta a kormányfő. Hangsúlyozta, hogy nem tárgyalnak az IMF-fel, "itt vaskalaposak vagyunk", ugyan lehetne velük értelmesen tárgyalni, de ez szuverenitás kérdés, feltételeket kötnek, amik fájnak az embereknek. "A legjobb pénz mindig pénzpiaci", fogalmazott.

Vannak törvényes formái a tiltakozásnak

A miniszterelnök szerint vannak törvényes formái a tiltakozásnak, az állam esetében más, mint a vállalatok esetében. Hangsúlyozta, hogy a törvényes formákat be kell tartani, szerinte kétszeresen fontos, hogy ne politikai szempontból értékeljenek, hanem jogilag.

A szülők, a tanárok, a diákok és a gazdasági szereplők tudják megítélni az oktatás állapotát

A szülő, a tanárok, a diákok és a gazdasági szereplők tudják megmondani, hogy milyen állapotban van az oktatás, mondta arra a kérdésre, hogy milyennek ítéli meg a közoktatás állapotát.

Magyarország beruházási rekordot állított fel idén

A miniszterelnök szerint a kormány nem hisz a megszorításokban, ezért kaptak a 25 év alattiak szja kedvezményt, a 13 havi nyugdíjt a nyugdíjasok, miközben Magyarország beruházási rekordot állított fel idén.

Jelezte, még a mai nap elfogadhatja a kormány a jövő évi költségvetés módosítását.

A miniszterelnök sikeresnek ítéli meg azt a gyakorlatot, hogy év elején fogadják el a büdzsét, ugyanakkor megjegyezte, hogy ha a mostani hektikus körülmények között már más a helyzet, erről március-áprilisban tudnak csak dönteni.

Kaotikus a helyzet a Dunaferrnél

Ennél zűrösebb ügyet még életemben nem láttam - mondta a Dunaferr-botrányra a miniszterelnök. Szerinte teljesen kaotikus a helyzet, például azt sem lehet tudni, hogy mi esik a szankciók hatálya alá. Ennek ellenére folytatnak tárgyalásokat, hogy ami menthető, azt megmentsék.

Nem támogatja a kormány a szankciókat, de nem vétózik

"Minden szankciót ellenzünk, ha rajtunk múlna, nem lenne szankciós politika", ugyanakkor az unió dönt, de nem vétózzuk meg, "pedig szívünk szerint ezt tennénk".

A jogállamisági eljárás az utolsó szög az unió koporsójába

Nincs egységes fogalom a jogállamiságra a miniszterelnök szerint, kiemelve, hogy például Németországban az ügyész a kormány alá van rendelve, sőt utasítja az igazságügyi minisztert. Ha ilyen lenne hazánkban a kormányfő szerint, akkor kitörne a forradalom. A jogállamisági eljárás szerinte az utolsó szög az unió koporsójába.

Erősíteni kell Európa és Kína együttműködését

Óriási európai hiba lenne Kína elszigetelése a kormányfő szerint, hozzátéve, hogy mindent meg kell tenni, hogy Európa és Kína közötti együttműködés erősödjön. A magyar kormány kifejezetten támogatja a feltörekvő keleti országokkal való együttműködést, hangsúlyozta. Nem akarja, hogy a nyugati tudás világába Magyarország bezárkózzon, "ott akarunk lenni a keleti világ gazdaságában is", mondta a Fudan egyetem budapesti kampuszáról.

Ha Európa nem működik együtt Kínával, elveszíti a versenyképességét

- mondta a miniszterelnök.