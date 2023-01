Putyin szerint minden a tervek szerint halad Ukrajnában

„Az előrehaladás remek ütemű, minden a védelmi minisztérium és a vezérkar tervei szerint halad, és remélem, hogy harcosaink hamarosan mindenkit elégedetté tesznek a fronton mutatott teljesítményükkel” – így összegezte az ukrajnai „speciális hadművelet” jelenlegi állását Vlagyimir Putyin orosz elnök egy újságírói kérdésre reagálva.

Fotó: AFP

Putyin a Rosszija 1 tévécsatornának adott interjút, amikor saját katonáikat méltatta a TASZSZ orosz hírügynökség cikke szerint. Szerinte annak ellenére is a tervek szerint halad az invázió, hogy hónapok óta szinte semmilyen előrelépést nem tudtak felmutatni, és az elmúlt napokban is hiába hirdettek többször is győzelmet Szoledar városánál, még mindig heves harcok dúlnak a környéken.

Oroszország a tavaly februárban megindított invázió során egyik jelentős, előre kitűzött célját sem érte el, és az ukrán hadsereg lefegyverzésére tett kísérlet is a visszájára sült el, hiszen Kijev hadereje egy év alatt a sokszorosára nőtt a nyugati fegyverszállításoknak köszönhetően.

Hamarosan pedig még ütőképesebbek lehetnek, hiszen immár tankokat is kapnak majd szövetségeseiktől.