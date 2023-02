Áll a bál a brit gázszolgáltató profitja miatt

Miután a British Gas tulajdonosa, a Centrica közölte, hogy tavaly több mint triplájára, 3,3 milliárd fontra nőtt a nyeresége az egy évvel korábbi 948 millió fontról, a céget egyre erőteljesebb támadások érik.

Noha a Centrica nem az egyetlen energiavállalat, amely hatalmas profitot zsebel be az energiaárak drámai emelkedésén, a British Gast számos kritika érte már korábban is, amiért az eladósodott fogyasztók háztartásaiba előzetes feltöltést igénylő gázórákat szerelt be. Bár a brit kormány extraprofitadót vetett ki az energiavállalatokra, a kritikusok szerint ez nem vetett gátat a nyerészkedésnek, és nem biztosította azt sem, hogy a cégek méltányos részt vállaljanak a közterhekből.

Ugyanakkor a Centrica állítása szerint

nem a háztartási energiát szolgáltató British Gas adta a nyeresége oroszlánrészét, hanem a nukleáris és az olaj- és gázüzletág teljesített kiválóan.

A 3,3 milliárd fontos nyereségből a British Gas csupán 72 millió fonttal vette ki a részét, miközben a teljes összegnek részét képezte a Spirit Energy májusi eladása is – írja a BBC.

Sőt, a Centrica szerint a British Gas profitja tavaly még csökkent is 39 százalékot 2021-hez képest, és elárulták azt is, hogy

mintegy egymilliárd fontnyi adót fizettek a nyereségük után tavaly, beleértve ebbe az extraprofitadó keretében befizetett összeget is.

A Centrica részvényesei is jól járnak, hiszen a cég 300 millió fontért vásárol vissza saját részvényeiből, és 3 penny osztalékot is fizet részvényenként. A cég eredményeit élesen kritizálták az ellenzéki politikusok, a szakszervezetek és az energiaszegénység ellen küzdő aktivisták egyaránt, felszólítva az országot az energiapiac megreformálására és az extraprofitadó kiterjesztésére.

Egyébként a Chevron, az Exxon és a Shell után a BP is rekordnyereségről számolt be a tavalyi évről, amelyből idén a részvényesi juttatás emelésére és árfolyam-karbantartásra is futja majd.