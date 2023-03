A francia nyugdíjreform elleni tüntetések miatt gyakorlatilag leállt az ország tengeri olajellátása, miután a kikötőibe érkező tankerek nem tudnak belépni, ezért inkább máshova viszik a rakományukat – írta a Bloomberg.

Fotó: Getty Images

A Primero és az Elisabeth Maersk nyersolaj-szállító tanker kénytelenek volt napokig a franciaországi La Havre kikötője előtt horgonyozni, mielőtt megváltoztatta az úti célját és inkább elindult a hollandiai Rotterdamba. A Norvégiából, illetve Nigériából érkező hajók nincsenek egyedül, miután a sztrájkoló francia munkások miatt gyakorlatilag az országban sehol nem lehet kikötni.

Az Emmanuel Macron által tervezett nyugdíjreform miatt március eleje óta tartanak a tüntetések, amelyek országszerte hatalmas károkat okoztak az infrastruktúrának; a teherszállítás, a vasúti közlekedés és a párizsi szemétszállítás is leállt, most pedig az ország energiaellátása is veszélybe került a sztrájkhullám miatt.

A becslések szerint Franciaország olajellátása márciusban napi 500 ezer hordóval csökkent, és a kormány kénytelen volt a stratégiai készleteihez nyúlni, hogy ne alakuljon ki üzemanyaghiány.

A finomítók sem tudnak rendesen működni, ugyanis a munkások több üzemet is leállítottak, ez pedig lassan a nemzetközi olajpiacokon is éreztetni fogja a hatását. A tengeren rekedt tankerek nem csak nyersolajat szállítottak, a tucatnyi hajó közül több finomított dízelt, valamint sugárhajtómű-üzemanyagot hozott volna az országba, ezek nélkül pedig a fuvarozás és a légi közlekedés is leállhat.

A tervezett reform a nyugdíjkorhatárt 62-ről 64 évre emelné, a teljes ellátáshoz pedig 43 évet kellene ledolgozni. Az Európában kiemelkedő ellátási rendszer és az öregedő társadalom miatt azonban egyre nagyobb az esélye annak, hogy nyugdíjválság alakulhat ki, ami miatt sürgős törvénymódosításokra van szükség az országban. Ha a reform sikeres, akkor már 2030-ra egyensúlyba kerülhet a nyugdíjrendszer.