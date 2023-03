Észak-Korea egy új, nukleáris fegyverekkel felszerelt, víz alatti lopakodó drónt tesztelt, amely több mint 59 órán át cirkált a víz alatt 80-150 méteres mélységben, majd hagyományos töltetet robbantott a remeteállam keleti partjainál.

Kim Dzsongun örül az új fegyvernek.

Fotó: MTI / AP / KCNA / KNS

A Haeil (cunami) nevű eszköz célja, hogy egy víz alatti robbantással radioaktív szökőárt hozzon létre, így képes legyen flottákat, kikötőket vagy part menti városokat eltörölni.

Elemzők szerint Phenjan azt jelzi Washingtonnak és Szöulnak, hogy egy háborúban súlyos veszteségeket okozna, és képes lenne atomcsapást mérni amerikai célpontokra is. Korábban mutattak be rakátékat, mobil indítóállomásokat, tengeralattjárókat, most pedig egy lopakodó víz alatti drón színesíti a fegyverek sorát, bár azt nem tudják megerősíteni, hogy az eszköz bevethető állapotban van-e – írja a Reuters.

Az sem világos, hogy Észak-Korea kifejlesztette-e a kisebb fegyvereihez szükséges miniatürizált nukleáris robbanófejeket, vagy sem. A szakértők arról írnak, hogy a fegyver működési koncepciója hasonló az orosz Poszeidón torpedóhoz, amely szintén nukleáris robbanásokkal képes a part menti területeknél szökőárt előidézni.

A héten Phenjan más kísérletet is végrehajtott, mivel Dél-Korea és az Egyesült Államok Szabadságpajzs (Freedom Shield) néven 11 napos hadgyakorlatot tartott, amely tegnap fejeződött be. A remeteállam válaszul cirkálórakétákat lőtt ki szerdán, amelyek Phenjan szerint 1500-1800 kilométert repültek. Múlt héten pedig egy interkontinentális ballisztikus rakétát lőttek ki a Japán-tengerbe, a tesztet Kim Dzsongun észak-koreai vezető mellett a lánya is megtekintette.

Szöul és Washington közölte: a gyakorlatok pusztán védelmi célokat szolgálnak, míg az északiak tesztjeit destabilizálónak nevezték. Észak-Korea erről máshogy vélekedik, szerintük a hadgyakorlatok során az ország elleni invázióra készülnek fel. A remeteállam tavaly rekordszámú rakétatesztet hajtott végre: több mint 70 rakétát lőttek ki, és a távol-keleti ország elfogadott egy törvényt is, amely lehetővé teszi atomfegyverek megelőző használatát katonai konfliktusok esetén.