Zelenszkij közölte, hogy nem adják fel Bahmutot

Zelenszkij elrendelte, hogy további csapatokat küldjenek a bahmuti védők támogatására. A donyecki város az elmúlt hónapokban a háború szimbólumává vált. Bár kevés a stratégiai jelentősége, az oroszok számára prioritássá vált az elfoglalása, hogy sikert mutatgassanak fel az orosz nép számára. A Wagner-csoport által vezetett offenzíva nem hozta el a várt gyors sikert, az ukránok ellenállnak. Beszámolók szerint kegyetlen utcaharcba torkolt a küzdelem a városért.

Fotó: Jevhen Maloletka / MTI

Az ukrán államfő közölte, hogy egyeztetett a Bahmutot védő csapatok parancsnokaival, akik közölték, hogy nem adják fel a várost. Zelenszkij ezt követően adta ki a parancsot az ukrán fegyveres erők parancsnokának, Valerij Zaluzsnij tábornoknak, hogy szedjen össze egy csapatot, amelyet a városba lehet küldeni erősítésnek. Ukrán kormányzati forrásoktól a Bild német laphoz kiszivárgó információk szerint Zaluzsnij tábornok nem ért egyet az államfő döntésével, és a bahmuti csapatok kivonását támogatná.

A parancsnokság egyhangúlag támogatta ezt az álláspontot. Nincs más opció. Mondtam a főparancsnoknak, hogy keresse meg a megfelelő erőket, hogy segítsenek a bahmuti srácainkon

– mondta Zelenszkij.

A hírek szerint az ukrán vezérkar több tisztje is Zaluzsnij álláspontját támogatja – írta meg a BBC.

A hétvégén az Egyesült Államokban működő katonai kutatóintézet, az Institute for the Study of War azt közölte, hogy az ukrán csapatok megkezdhették a visszavonulást a városból, de úgy látszik, hogy ez tévesnek bizonyult.

Az Ukrajinszka Pravda ukrán újság a szárazföldi erők parancsnokával, Olekszandr Szirszkij tábornokkal készített interjút, aki azt mondta, hogy

Bahmutban az öldöklés már a legmagasabb szinten zajlik.

Hozzátette, hogy az oroszok újabb Wagner-egységeket vezényeltek Bahmutba, hogy bekeríthessék a várost, de ezt egyelőre a védők meg tudták akadályozni.