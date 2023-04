A lengyel elnök szerint a NATO-nak további biztonsági garanciákat kell adnia Ukrajnának, és újabb fegyverszállítmányt ígért Zelenszkijnek

KTO Rosomak típusú páncélozott harcjárművek és egyéb hadifelszerelés szállításáról szóló szándéknyilatkozatot írt alá szerdán Varsóban Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A két vezető a kétoldalú tárgyalásokat követően látta el kézjegyével a dokumentumot. Morawiecki és Zelenszkij jelenlétében aláírták továbbá a 125 milliméteres harckocsilőszer közös gyártásáról szóló megállapodást, valamint azt a szándéknyilatkozatot is, amely a lengyel cégek részvételéről szól Ukrajna háború utáni újjáépítésében.

Morawiecki szombaton közölte, hogy Ukrajna száz új KTO Rosomak típusú páncélozott harcjárművet rendelt Lengyelországtól. Az ukrán gabona kivitele kapcsán Zelenszkij a Morawieckivel közös sajtóértekezleten elmondta, hogy „megtalálták a kiutat”. „Úgy gondolom, hogy a legközelebbi napokban vagy hetekben már meglesz a végleges megoldás ebben a kérdésben” – tette hozzá az ukrán elnök.

Lengyelország további biztonsági garanciákat próbál elérni a NATO-ban Ukrajna érdekében

– közölte Andrzej Duda lengyel államfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott szerdai sajtótájékoztatóján Varsóban. „A NATO júliusi vilniusi csúcstalálkozóján olyan biztonsági garanciákat szeretnénk elérni, amelyek megerősítik Ukrajna katonai lehetőségeit” – mondta a lengyel államfő. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy ezek a garanciák lesznek az első lépések az Ukrajna NATO-tagsága felé vezető úton. Hozzáfűzte, hogy Lengyelország Ukrajna európai uniós tagságát is elkötelezetten támogatja. Azt is mondta, hogy Lengyelország Ukrajna harmadik legnagyobb fegyverbeszállítója az Egyesült Államok és Nagy-Britannia mögött. Varsó eddig háromszáz tankot, tarackokat, nagy mennyiségű felszerelést és nyolc MiG vadászgépet adott Ukrajnának, és további hat repülőgépet terveznek Kijev rendelkezésére bocsátani. Duda kiemelte: Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja egyúttal a szabad világ elleni támadás is volt.

Fotó: AFP

Oroszország újra akarja építeni befolyási övezetét, és Ukrajna az első, amely ma erős ellenállást mutat

– magyarázta. Hozzátette, hogy ezért támogatják Ukrajnát. A lengyel elnök kijelentette, hogy fájdalmas történelmi kérdésekről is tárgyalt az ukrán vezetővel, és nem voltak tabutémák. Zelenszkij az újságírók előtt arról beszélt: szeretné, ha Lengyelország fontos partnere lenne Ukrajnának az ország háború utáni újjáépítésében. Aláhúzta: Lengyelország nem egyszerűen Kijev partnere, hanem igaz barát.

Az ukrán államfő varsói látogatásán hozzátette: nyitott határokat szeretne Lengyelország és Ukrajna között. Megjegyezte, hogy a háború első napjaiban a lengyel határhoz közeli helyek megnyitották kapuikat, és többé nem voltak határok a két ország között. Zelenszkij szerint fontos, hogy a jövőben politikai, gazdasági és történelmi tekintetben se legyenek határok Varsó és Kijev között.

Az ukrán elnök megköszönte Dudának és a lengyeleknek a segítséget, amelyet az Ukrajna győzelméhez vezető nehéz úton nyújtanak, és azt is, hogy az ukrán menekültek otthon érezhetik magukat a szomszédos országban. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint Lengyelország mintegy 1,6 millió ukrán menekültnek nyújtott védelmet.