Mégsem újul meg az Északi Áramlat biztosítása

Miután kedden iparági forrásokra hivatkozva szárnyra kapott a hír, hogy a Munich Re és az Allianz megújítják a felrobbant Északi Áramlat 1. biztosítását, amelyet a német kormány is tolerál, a két biztosító gyorsan visszatáncolt a szerződéstől.

A vezeték egy németországi szakasza.

Fotó: Stefan Sauer

A károsodott gázvezeték szerződésének megújítása azok esetleges javítása kapcsán lehetett volna kulcsfontosságú, de előbb az Allianz, majd csütörtökön a Munich Re is cáfolta az eredeti hírt közlő Reuters hírügynökségnek, hogy az idei év végén lejáró megállapodást kiterjesztené.

Szemben a korábbi, a biztosítás kiterjesztéséről szóló elképeléssel, ez már az orosz energiahordozóktól szabadulni kívánó német kormány álláspontjával is összhangban van.

A héten az Északi Áramlat felrobbantásával Joe Bident és a CIA-t vádoló, többek között a My Lai-i mészárlást vagy épp az Abu Ghraib-i kínzásokat felderítő Seymour Hersh újabb írást tett közzé, amely kérdéseket vet fel a vezeték felrobbantásáról szóló, a The New York Timesban és a német Spiegel magazinban megjelent elképzelésekről. A Pulitzer-díjas újságíró szerint az amerikai és a német médiában megjelent információk csak a gyenge fedősztori szerepét töltik be.