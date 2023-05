Dróntámadás érte Moszkvát, Kijevben egy emeletes lakóház kapott találatot

Hétfő este egy ember meghalt és többen megsebesültek az orosz hadsereg dróntámadásában, Kijevben. Az ukrán főváros déli részén csapódott be egy drón, sokakat evakuálni kellett. Keddre virradóra Ukrajna több részén is szóltak a légvédelmi szirénák. Ezúttal azonban nem csak ukrán területen történt támadás. Kedd reggel Moszkva polgármestere közölte, hogy a városban több drón is becsapódott és kisebb károkat okoztak több épületben.

2 órája | Szerző: VG/MTI

