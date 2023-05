Herszonnál már valami nagyra készülnek az ukránok, a hétvégén senki sem léphet az utcákra

Nagy roham indult Herszonban az utolsó élelmiszerkészletekért, péntek este ugyanis életbe lép az 56 órás kijárási tilalom a városban, amelyet váratlanul rendeltek el az ukránok. Azt nem is mondták meg, hogy miért volt rá szükség, de a helybeliek körében szájról szájra terjed a hír, hogy valami nagy dolog készül. A hírek szerint a Dnyeper folyó partjáról több családot is kitelepítenek.

Herszonban már készülnek a kijárási tilalomra. Fotó: Getty Images

A kijárási tilalom abból a szempontból érthető, hogy az elmúlt napokban az oroszok növelték a támadások számát, és folyamatosan tűz alatt tartják a települést. Szerdán lebombázták a város egyetlen még működő hipermarketjét, a támadásban többen meghaltak. Ugyanakkor a The Guardian című lap szerint az sem zárható ki, hogy a kijárási tilalmat éppen a tervezett tavaszi ukrán ellentámadás miatt rendelték el, vagyis itt,

Herszonnál kelhetnek át a folyón az ukránok, hogy kiűzzék az oroszokat a megszállt területekről.

Az offenzívával kapcsolatban már Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport vezetője is figyelmeztetett, hogy véleménye szerint ez már el is kezdődött, igaz, még csak az ukrán légierő aktivizálásából jutott erre a következtetésre.

A helyiek beszámolója szerint most igazából vihar előtti csend honol a városban, sokan próbálnak feltankolni a következő napokra alapvető élelmiszerekből és ivóvízből is. Sokan viszont nem mernek kimozdulni már most sem, bezárkózva várják a kijárási tilalmat. Nekik a szomszédok, ismerősök próbálnak eljuttatni élelmet.