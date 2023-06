Zelenszkij: Oroszország gyengesége nyilvánvalóvá vált

Zelenszkij közvetlen Twitter-üzenete: Mindenki, aki a gonosz útját választja, önmagát pusztítja el. Aki csapatokat küld, hogy elpusztítsa egy másik ország életét, és nem tudja megakadályozni, hogy azok elmeneküljenek és elárulják, akkor amikor az élet ellenáll. Aki rakétákkal terrorizál, és amikor elfogynak, megalázza magát azzal, hogy Shahed drónokat vesz. Aki megveti az embereket, és százezreket vet be a háborúban, hogy végül elbarikádozza magát a moszkvai régióban azoktól, akiket maga fegyverzett fel. Oroszország hosszú ideig propagandát használt, hogy elfedje gyengeségét és kormánya butaságát. Ám most akkora káosz van, hogy azt egyetlen hazugság sem tudja elrejteni. És mindez egy ember, aki újra és újra 1917-tel ijesztget, bár nem tud mást elérni, csak ezt a káoszt.

Oroszország gyengesége nyilvánvaló. Teljes körű gyengeség. És minél tovább tartja Oroszország csapatait és zsoldosait a földünkön, annál több káosz, fájdalom és probléma vár rá később. Az is nyilvánvaló, hogy Ukrajna képes megvédeni Európát az orosz gonoszság és a káosz terjedésétől. Megőrizzük rugalmasságunkat, egységünket és erőnket.

Minden parancsnokunk, minden katonánk tudja, mit kell tennie.

Dicsőség Ukrajnának!