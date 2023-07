Az orosz–ukrán háború 497. napja – friss hírek

Éjszaka is folytatódott az ukrán ellentámadás. Huszonöt ember megsebesült, amikor az ukrán fegyveres erők Makejevkát lőtték szerdára virradó éjjel – számolt be Denisz Puszilin, a Donyecki Népköztársaság ideiglenes vezetője szerdán reggel a Telegram-csatornáján – írta meg a TASZSZ orosz hírügynökség.

Fotó: AFP

Az ukrán haderő a késő esti órákban lakóövezeteket és a Makejevka Cservonogvárdij körzetében lévő kórházat is támadta. Makejevka és Donyeck polgárai is érezték a robbanáshullámot. Huszonöt sebesültet regisztráltak, köztük két gyermeket

– panaszkodott az orosz vezető.

A város polgármestere, Vlagyiszlav Kljucsarov arról számolt be, hogy a támadásnak egy civil áldozata is van. A sebesülteket makejevkai kórházakba szállítják. Hozzátette, hogy a sérültek között olyan is van, aki a városi kórházat ért találat következtében sebesült meg.

Az ukrán ellentámadás kapcsán az IWS szakértői elmondták, hogy kevésbé drámai és gyors, mint az az akció, amelynek során a harkivi régió nagy részét felszabadították, ugyanakkor sikeresebb, mint a téli-tavaszi orosz offenzíva. Összességében a sebességét és az eddigi előrehaladását tekintve a sikeres herszoni ellenoffenzívához hasonlít, bár lassúbb annál – számolt be az Unian ukrán hírügynökség.