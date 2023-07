Miután a hollywoodi stúdiók nem tudtak megállapodni a legnagyobb amerikai színészszakszervezettel, a SAG-AFTRA-val, a sztrájk teljesen megbénította a filmgyártást.

Ez a legnagyobb megmozdulás az amerikai filmgyártásban 1960 óta.

akár 70-80 milliárd forint adóbevételtől eshet el Magyarország a hollywoodi író- és színészsztrájk miatt.

Európában csak a brit filmipar képvisel nagyobb volument a magyarnál. A hazai szektor fő profilja a tengerentúli filmesek kiszolgálása, ezért is fájó az ágazatban dolgozó mintegy 20 ezer munkavállaló számára a sztrájk.

A Budapest Reporter cikke szerint több hollywoodi produkció forgatása is leállt Magyarországon. A The Day of the Jackal című NBC/Peacock minisorozatban Eddie Redmayne játssza a főszerepet, a tévés projekt gyártása csúszik. A Death of a Unicorne című film forgatása akadálytalanul folytatódik, a Dune: The Sisterhood sorozat gyártása, amely Frank Herbert Dűne című filmjének híres univerzumában játszódik (a Dűne 1. részét Magyarországon forgatták, illetve a 2. részt is itthon gyártják), szintén folyamatosan zajlik az Origo Filmstúdióban. A Dust Bunny című produkciót sem érinti a sztrájk, az FBI: International című CBS-féle spin-off drámasorozatnak a gyártása elakadt, a The Killer’s Game gyártása folytatódik.

A portál szerint a Untitled Formula 1 / Joseph Kosinski Project néven futó Forma–1-es film forgatása már elkezdődött a Magyar Nagydíj alatt, azonban a sztrájk miatt nem csak a projekt állt le, de azt is valószínűsítik, hogy

érdemi munkák már nem lesznek Magyarországon, bár korábban felmerült az is, hogy a film főszereplője, Brad Pitt is feltűnik majd itthon.

A SAG-AFTRA-sztrájk soha nem látott fennakadásokat okoz a szórakoztatóiparban világszerte. A tárgyalások folytatódásával az említett projektek státusza változhat.