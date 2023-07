Putyin: pont ezért támadtunk, Moszkvát fenyegeti az ukrán NATO-tagság

Biztonsági fenyegetést hoz létre Oroszország számára Ukrajna esetleges NATO-tagsága- és az orosz hadművelet megindításának egyik indoka éppen Ukrajna NATO-csatlakozásának veszélye volt – mondta csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Ami Ukrajna NATO-tagságát illeti, többször elmondtuk, hogy ez egyértelműen fenyegetést jelent Oroszország biztonságára

– fogalmazott az orosz államfő Pavel Zarubinnak, a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című magazinműsora készítőjének adott interjújában, hozzátéve, hogy az oroszok által különleges katonai műveletnek nevezett invázió egyik kiváltó oka is Ukrajna NATO-csatlakozásának veszélye volt. Putyin arról is beszélt, hogy az esetleges ukrán NATO-tagság nem növelné az ország biztonságát, csak további nemzetközi feszültséghez vezetne.

Ukrajna azért szeretne a NATO-hoz csatlakozni, mert Oroszország 2014-ben és tavaly is megtámadta. Ugyanakkor Kijev egyelőre csak homályos ígéreteket kapott, hogy majd egyszer az észak-atlanti szövetség része lehet. Erre a NATO-résztvevők szerint akkor kerülhet sor, ha véget ér a háború. Ehhez hasonló határozatlan ígéretet már a tizenöt évvel ezelőtt tartott bukaresti NATO-csúcson is kapott Ukrajna, és már ez is elég volt ahhoz, hogy felbőszítse Oroszországot. Ezután indult el az eseménysor, amely végül a háborúhoz vezetett.