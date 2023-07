Teljes hátraarc: már Biden sem támogatja Ukrajna gyors NATO-csatlakozását

Léket kaptt a nagy ukrán terv: immár az Egyesült Államok sem támogatja Ukrajna gyorsított belépését a NATO-ba. Márpedig Kijev abban reménykedett, hogy a kedden startoló vilniusi csúcstalálkozón ez lesz majd a fő téma. Vasárnap már kiderült, hogy Németország megfúrná ezt a tervet, estére pedig maga Joe Biden amerikai elnök is úgy fogalmazott, hogy előbb be kell fejezni a háborút Oroszországgal, Ukrajna csak utána léphet be a szövetségbe.

Fotó: AFP

Biden erről a CNN-nek adott interjújában beszélt. Kiemelte: amíg nincs béke Ukrajnában, addig fel sem merülhet a csatlakozás. Úgy fogalmazott, hogy ez a terv és a gyorsított belépés idő előtti. Mindenesetre a NATO-tagállamok többsége továbbra is támogatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnök harcát, fegyvereket és lőszereket is kapnak ahhoz, hogy véget vethessenek a harcoknak.

Ha ugyanis Ukrajna most lépne be, az azt jelentené, hogy a teljes NATO hadbe kellene, hogy lépjen Oroszországgal szemben. Az Egyesült Államok pedig ezt mindenképp szeretné elkerülni.

A csatlakozásnak egyébként is vannak bizonyos feltételei, például demokratizálódás és egyéb fontos tényezők, mielőtt bármely ország NATO-taggá válhatna.

Biden ugyanakkor egy másik csatlakozásról már jóval pozitívabban beszélt: véleménye szerint Svédország végül hamarosan tagja lesz a szövetségnek, hiszen Törökország is be fogja adni a derekát.