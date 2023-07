Kemény üzenet Moszkvának: erőddé alakítja Vilniust a NATO a keddi csúcstalálkozóra

Már sorakoznak a Patriot légvédelmi rendszer egységei a vilniusi repülőtéren, ahová hamarosan sok külföldi delegáció érkezik, hiszen Litvánia ad otthont a NATO július 11–12-i csúcstalálkozójának. Ennek megfelelően – hiszen a helyszín közel van Fehéroroszországhoz és Oroszországhoz – a szövetségesek jelentős erőket csoportosítottak át Vilniusba, gyakorlatilag erőddé alakították át a várost.

Patriotok a vilniusi reptéren, minden rakéta az ellenségre szegeződik. Fotó: AFP

A vendégek közül kiemelkedik az amerikai elnök, Joe Biden, emiatt különösen fontos, hogy a fehérorosz határtól 32 kilométerre található litván fővárosban minden flottul menjen. Emiatt 16 NATO-tagállam ezer katonát csoportosított át Litvániába, de a légvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek.

Litvánia, Lettország és Észtország már régóta komoly fegyverkezésbe kezdett az orosz fenyegetés miatt, 2024-től pedig mindhárom ország a GDP-je több mint két százalékát fordítja haderőfejlesztésre, ám így sem tudnak elég ütőképes hadsereg felmutatni.

Emiatt Németország is kénytelen volt besegíteni: 12 Patriot légvédelmi egységet telepítettek át a csúcstalálkozó miatt a régióba, de Spanyolország is hozta a saját NASAMS légvédelmi rendszerét, ahogy Franciaország is biztosított Caesar mobil lövegeket a találkozóhoz. A 12 Patriot rendszerből nyolcat Kalnyingrád felé irányítottak, ezek már péntek reggel működésbe léptek – írja a Reuters.

Finnország, Dánia és Franciaország vadászgépeket is átvezényelt Vilniusba, az Egyesült Királyság pedig drónellenes védelmi rendszerrel látta el a védőket.

Ezeken felül helikopteres egységek, vegyvédelmi, sőt, nukleáris támadás esetére bevethető csapatok és ehhez tartozó felszerelés is érkezett Litvániába az elmúlt napokban, azaz mondhatni: alaposan felkészült a NATO, egyben ez egy kis erőfitogtatás is Moszkvának és Minszknek. Vajmi kevés ugyanis az esélye, hogy Oroszország háborút akarna a NATO-val, ha mindenáron támadni akartak volna, akkor azt Joe Biden kijevi látogatásakor megtették volna.