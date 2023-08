Az ukrán hadsereg rést ütött az orosz pajzson, Robotine déli részén halad tovább az ellentámadás

Az ukrán csapatok folytatják az előrenyomulást Robotine mellett, Zaporizzsja megyében – olvasható az ukrán vezérkar közleményében.

Fotó: Genya Savilov

A tájékoztatás szerint a hosszú időn keresztül megmerevedett frontot sikerült megtörni a robotinei sikerrel, és az ukrán katonák most a település déli részénél haladnak tovább.

Az ukránok már Verbove felé tartanak, Robotinétől nagyjából tíz kilométerre.

Az ellentámadás iránya azt sejteti, hogy az ukránok a déli Melitopol város megtámadására készülnek – erről a the Kyiv Independent írt. Melitopol az oroszok déli hadseregcsoportjának a központjaként működik, illetve fontos logisztikai csomópontként. A város elfoglalásával Oroszország számára szinte lehetetlenné válna a szárazföldön utánpótlást küldeni a Krím félszigetre.

Moszkva a hírek szerint azon van, hogy megállítsa a Robotinénél elindult ukrán előrenyomulást, de látszóleg egyelőre nem jártak sikerrel. Az Institute for the Study of War (ISW) korábban egy jelentésében arról írt, hogy Oroszország a gyalogság hiánya miatt légideszantegységeket vezényelt át Robotine védelmére, de a terület így is ukrán kézre került. Az ISW szerint ez arra utalhat, hogy Moszkva kifogyott a mobilis gyalogos századokból, ami hosszabb távon súlyos problémát okozhat a csatamezőn.