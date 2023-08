A precedens nélküli forróság miatt szerdán és csütörtökön leáll az élet Iránban, nem dolgoznak a kormányhivatalokban, bezártak a bankok és az iskolák, az egészségügyi minisztérium pedig készültségbe helyezte az ország összes kórházát és egészségügyi központját. A tárca jelezte, hogy szükség esetén az emberek egészségének védelmében meghosszabbítják a leállást.

A nagyvárosokban meghaladja a hőmérséklet a 40 fokot.

Fotó: Fatemeh Bahrami

A minisztérium azt tanácsolja, hogy az idősek, a gyerekek és a betegek maradjanak otthon, hogy elkerüljék a hőguta veszélyét. Az extrém idő miatt elhalasztották az első osztályú labdarúgó-bajnokság mérkőzéseit is.

Az ország városainak jelentős részében napok óta meghaladja a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot, a délnyugati Ahvazban elérte az ötvenet is kedden, míg Teheránban szerdán 39 fokot jelentettek, és hasonlót jeleznek előre a meteorológusok a következő napokra is – számolt be a IRNA iráni hírügynökségre hivatkozva a CNBC.

Az utóbbi hetekben extrém meleg volt a világ jelentős részén, Kínától kezdve a mediterrán térségen keresztül az Egyesült Államokig, és az előrejelzések szerint július lehet minden idők legforróbb hónapja, 2023 pedig a legmelegebb éve, s a kánikula augusztusban is kitarthat Európában. Tudósok minapi jelentésükben arra a következtetésre jutottak, hogy az extrém hőség oka az ember okozta klímaváltozás.

A hőség még napokig kitart.

Fotó: Atta Kenare / AFP

Iránban tovább súlyosbítja a helyzetet a vízhiány, az országban ugyanis két éve aszály van. Május végén súlyos tűzpárbaj is kialakult az afgán határon a vízmegosztás körüli viták miatt, 2021-ben pedig tiltakozások robbantak ki a vízhiány miatt Kuzehsztán tartományban.

A The New York Times tudósításában emlékeztetett, hogy Irán földrajzilag igen változatos ország hegyekkel és magaslatokkal, ahol általában hűvösebb az idő, és a hőség miatt nem szokták leállítani az életet.

A nagy meleg elsősorban Teheránban és az ország déli részén fekvő városokban jellemző.

A szegénység és az infrastruktúra hiánya elsősorban vidéken teszi még nehezebben elviselhetővé a hőséget az emberek számára, akik nem engedhetik meg maguknak a légkondicionálót, és sok esetben iható vízhez sem jutnak hozzá.

Fotó: Fatemeh Bahrami

Az áramfogyasztás is így nagyobb a megszokottnál, kedden legalább két erőmű állt le, és egyes városokból áramkimaradásokat jelentettek. Az amerikai napilap internetes oldala szerint sokan aggódnak, hogy a kétnapos leállás valódi oka is elsősorban az, hogy nem akarták túlterhelni a hálózatot.

A lezárás oka nem a forróság. A régió szuperhatalmának nincsen árama!

– írta a Twitteren Marzije Mahmúdi, a Tejarat News című gazdasági napilap szerkesztője. Ataollah Hafezi politológus is úgy vélekedett, hogy a leállásnak „más oka is lehet, mint a precedens nélküli hőség”.