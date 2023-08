Kevesebb, de még mindig sok a feketén dolgoztatott munkavállaló az építőiparban

Országszerte 852 vállalkozást és azok 2 ezer 818 munkavállalóját ellenőrizték, vizsgálták a foglalkoztatási gyakorlatot. Ezek közé tartozott a pihenőidők betartása, a fizetések megfelelősége, a munkaerő kölcsönzés, de az is, hogy ha egy foglalkoztatott jogviszonya megszűnt, hogyan adták ki az arról szóló igazolásokat és megtörtént-e a felek közötti elszámolás.

Fotó: Dániel Berán / Heves Megyei Hírlap

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának összefoglalója szerint

vizsgálták a nők, a fiatalok és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vonatkozó szabályok betartását is.

A HEOL cikke szerint a nyári időszak miatt

az ellenőrzések leggyakoribb alanyai az építőipari cégek voltak, (óvoda, általános iskola, kereskedelmi üzletlánc építési területei, épületbontás voltak a helyszínek), de nagy figyelem esett a vendéglátásra (étterem, cukrászda, kávézó, kocsma, büfé, mozgóbüfé) is.

A szezonalitástól kevésbé függő kereskedelem területén is (zöldség-gyümölcs nagykereskedelem, bazáráru üzlet, ruházati bolt, állatkereskedés) is történtek ellenőrzések. Helyszíni ellenőrzést tartottak továbbá strandokon (lángosos, pizzéria), mezőgazdasági területeken (dinnyeföld, fakitermelés, szőlőültetvény) és feldolgozóipari létesítményeknél (pékség, fémmegmunkáló üzem, bútorgyártó üzem, betonüzem, textilüzem) is.

Az ellenőrzések a munkáltatók 73 százalékánál tártak föl a vizsgálatba vont munkavállalók 56 százalékát érintő valamilyen munkaügyi jogsértést. Az ellenőrzésbe vont 2 ezer 818 munkavállaló 25,8 százalékát (727 dolgozót) érintette a feketefoglalkoztatás, azaz a jogviszonyuk rendezetlen volt.

Az ágazatban ellenőrzéssel érintett munkavállalók számához viszonyítva az építőiparban dolgozók 25,96 százalékát foglalkoztatták feketén, mely az utóbbi évek „legbiztatóbb” adata, annak ellenére, hogy a munkavállalók több mint egynegyedét érintette a feketefoglalkoztatás. Sok cég az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai alól is próbál kibújni.

A hatóság tapasztalat szerint a korábban megbüntetett cégek, vállalkozók általában később már betartják a szabályokat.

Összességében a dolgozók 44 százalékánál találtak mindent rendben, míg 56 százaléknál volt valamilyen probléma. Hevesben sok más megyéhez hasonlóan majdnem minden ellenőrzött munkáltatónál tártak föl hibát a munkaügyi felügyelők, mindössze négy hibátlan vállalkozás akadt a 36 vizsgált között.