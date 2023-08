Kínának el kell döntenie, ki mellett áll a háborúban

Kínának erőteljesebb álláspontot kell képviselnie az ukrajnai háborúval kapcsolatban, és az orosz elnökkel is beszélnie kell róla – szögezte le szerdán a dán külügyminiszter Sanghajban.

Vlagyimir Putyin nem hallgat az európai vezetőkre, de látható módon érdekli Kína álláspontja. Ezért Kínának fel kell szólalnia

– nyilatkozott újságíróknak Lars Lokke Rasmussen, aki háromnapos látogatásra érkezett az ázsiai országba.

Fotó: Shutterstock

A tárcavezető várhatóan csütörtökön egyeztet Vang Ven-tao kereskedelmi miniszterrel, majd pénteken megbeszélést folytat kínai hivatali partnerével, Vang Jivel is. Dánia az ukrajnai háború kezdete óta támogatja Kijevet, júniusban pedig a dán védelmi tárca bejelentette, hogy az ország 21,9 milliárd dán korona (1100 milliárd forint) értékben tervez katonai támogatást nyújtani 2023 és 2028 között Ukrajnának.

Korábban Emmanuel Macron francia elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is azt mondta, hogy Kínának nagy szerepe van az ukrajnai béke megteremtésében.

A francia és az uniós vezető egyaránt azon reményének adott hangot, hogy Kína nyomást fog gyakorolni Oroszországra: kezdeményezzen tárgyalásokat az ukrajnai konfliktusban. Felmerült az is, hogy moszkvai útja után Hszi az ukrán elnökkel is tárgyaljon, sőt Zelenszkij egy interjúban meg is hívta Kijevbe a kínai vezetőt.