Nem ismerünk rá a nagyhatárra Hegyeshalomnál

Aki korábban járt a hegyeshalmi nagyhatárnál, már nem ismerne rá, folyik az akadálymentesítés, épp a központi épülethez csatlakozó, kétoldali tetőszerkezeti műtárgyat számolják fel a tartópillérekkel és a kiemelkedő útszegéllyel együtt, augusztus 19-ig – írta a kisalfold.hu.

Fotó: Fotó: Kerekes István

A korábbi napokban a lap arról számolt be, hogy az M1-es autópálya mellett elkezdték a valamikori útlevélkezelő fülkék felszámolását a ki- és a belépő oldalon is, és emiatt a forgalmat is elterelik.

A lap munkatársa mostani látogatásakor azt látta, hogy a tetőszerkezeti műtárgy nagy részét elbontották, és ahol már a tartópilléreket is eltüntették, újra is aszfaltozták a helyet. Megtörténtek az ideiglenes forgalomelterelés előkészületei: a járművek másfelé haladhatnak, amíg leszerelik a központi épülethez tartozó tartópilléreket.

A lap megkérdezte az Építési és Közlekedési Minisztériumot, a bontás után mi várható. A válasz szerint már 2020-ban elkészült egy műszaki tanulmányterv az M1 Hegyeshalom csomópont és az országhatár közti másfél kilométeres szakaszra – ennek része a hegyeshalmi határátkelőhely területe is –, hogy biztosítsák a közúti forgalom akadálymentességét kétszer két sávon.

A hatóság tavaly december 20-án a projekt környezetvédelmi engedélyét kiadta is, így most az engedélyezési tervek készítése folyik. A jogerős építési engedélyt várhatóan a negyedik negyedévben adhatják ki - tájékoztatta a lapot a minisztérium.