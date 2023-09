Feleződik a távhő ára az intézményeknek

Október elsejétől megfelezi a nem lakossági fogyasztók távhődíjait az Energiaügyi Minisztérium, a januári, hasonló mértékű csökkentés után. Így az önkormányzatok, közintézmények és vállalkozások országos átlagban a tavaly év végi díjak negyedét fizetik a következő hónaptól – jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a tárca pénteki közleménye szerint.

Fotó: Magasi Dávid / Kisalföld

A tájékoztatásból kiderül az is, hogy az október 1-jén kezdődő gázéveben az MVM csoport biztosítja minden hazai távhőtermelő számára a működésükhöz szükséges földgázt és a társaság már le is kötötte a szükséges gázmennyiséget. Mindez az ellátásbiztonság mellett a díjak további mérséklését is lehetővé teszi a nem lakossági fogyasztóknál.

2023 eleje óta ezzel a 2022 utolsó negyedévi szint negyedére esnek vissza a vállalatok, települések távhőkiadásai.

Az energiaügyi miniszter kiemelte, hogy az átlagfogyasztásig érvényes rezsivédelemmel Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a magyar családok számára a kormány, így a háztartások távhőárai nem változnak, miközben az intézmények és vállalkozások terheinek csökkentésére úgy nyílt lehetőség, hogy ehhez a korábbiaknál kevesebb költségvetési forrás szükséges.

A szektor támogatási igénye a lezáruló gázévhez képest több százmilliárd forinttal csökkenhet a következő gázévben

– hangsúlyozta Lantos.