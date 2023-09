Kiderült, mennyibe kerültek a kerékpársávok Budapesten Budapest a csőd szélén táncol, de a városvezetés nem sajnálja a pénzt a védett kerékpársávokra. Az Üllői és a Váci úti műanyag oszlopos megoldást eddig is számos kritika érte, most pedig már azt is lehet tudni, hogy méregdrága volt.