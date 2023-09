Rutinfeladathoz riasztották a tűzoltókat – ledöbbentek attól, ami a házban várta őket

„Tegnap egy kidőlt házfalhoz kaptunk riasztást. Rutin beavatkozásnak indult...” – kezdi Facebook-posztját a Móri Tűzoltóság. A tűzoltók egyáltalán nem számítottak arra, ami a Fejér vármegyei Pusztavámon fogadta őket: a romos ingatlanban elsőre megszámlálhatatlanul sok kutyát találtak bezárva. Az állatok kimenekítéséhez a székesfehérvári ASKA Alapítvány munkatársait hívták ki, de a helyi önkormányzat, a különböző társszervek, hatósági szervek is részt vettek a mentésben. Az egy tetem mellett végül 72 ebet szállítottak el szakszerű ellátásra.

Hihetetlen: 52 szukát és 20 kankutyát mentettek ki a romok közül Pusztavámon

Fotó: Móri Tűzoltóság

A Fejér Vármegyei Hírportál, a FEOL is beszámolt az esetről: „Az értesítést követően Az Alpha-vet ebrendészei és az ASKA munkatársai négy szállító autóval érkeztek Pusztavámra a kidőlt falú épülethez. A szakemberek szerint borzalmas a kutyák állapota, vastagon áll rajtuk az ürülék, soványak, bolhásak. A további vizsgálatok ma indultak, este 9-re tudtuk elhelyezni őket. Valószínűleg beltenyészet, hiszen most is sok a vemhes közöttük, illetve szoptatós anya. Többen megvakultak a sötét házban" – írja az oldal.

Az ASKA Alapítványnál azt hitték, már mindent láttak, de szombaton kiderült, hogy mégsem. „Tegnap délután a katasztrófavédelemtől érkezett a hívás, hogy bedőlt egy ház oldala, és az épületben körülbelül 70 kutya van. Enyhe túlzásnak gondoltuk a becslést, egészen addig, amíg meg nem érkeztünk a helyszínre” – fogalmaztak bejegyzésükben. A fehérvári menhely érthető módon segítséget kér, hiszen egy nap iszonyatos mennyiségű eb került be hozzájuk a többiek mellé. A pusztavámi állatok jelenleg karanténban vannak, miközben „folyamatosan próbálnak kutyát csinálni belőlük”.

Az alapítványnak elsősorban