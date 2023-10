A Hamásszal tárgyalt az iráni külügyminiszter

Katarban tárgyalt a radikális iszlamista Hamász palesztin szervezet politikai irodájának vezetője és az iráni külügyminiszter kedden, a Gázai övezetben dúló háború fejleményeiről.

Fotó: AFP

Ezzel már másodjára egyeztetett október 7-e óta Iszmáíl Haníje Hamász-vezető és Hoszein Amirabdollahián iráni tárcavezető Dohában. Az iráni diplomata az Irna állami hírügynökség jelentése szerint úgy fogalmazott, hogy a közel-keleti régió fontos döntés küszöbén áll. Elmondása szerint

a palesztin ellenállás egyértelmű győztes, miközben a cionista rezsim összeomlott.

A Gázai övezetet uraló Hamász egyik legfontosabb támogatója Katar, így az országban élő Haníjét és Amirabdollahiánt Tamím bin Hamad Ál Száni emír is fogadta a nap folyamán. Irán szintén fontos szövetségese az iszlamista szervezetnek, de a térségben számos más milíciát is támogat, melyek az elmúlt napokban többször is amerikai célpontokat támadtak.