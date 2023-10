Mintegy 38 millió lakosával Lengyelország az Európai Unió egyik legnépesebb tagállama és a közép-európai térség legerősebb gazdasága is, a hétvégi választások pedig döntőek lehetnek nemcsak az ország, hanem a kontinens jövője szempontjából is. A felmérések kormánypárti győzelemre számítanak, a piacok pedig az ellenzékben bíznak, de szinte biztos, hogy az eredmény kellemetlenül szoros lesz.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök pártja vezeti a közvélemény-kutatásokat.

Fotó: AFP

Bár a legtöbb közvélemény-kutatás szerint a jelenleg is hatalmon lévő Jog és Igazságosság (PiS) vezet, az ellenzéki Polgári Platform (KO) egy lehetséges koalíció élén képes lenne megszerezni a parlamenti többséget.

A piacok az utóbbiban bíznak, mivel a gazdasági stabilitás ellenére a lengyel részvények a jelenlegi kormány 8 éve alatt nagyon gyenge hozamot értek el.

A hárompárti ellenzéki blokk győzelmének növekvő esélyeiről szóló hírek a héten a varsói részvények és a zloty árfolyamának emelkedéséhez vezettek, valamint a lengyel dollárkötvények is megerősödtek.

A választás döntő jelentőségű az Unió politikai pályája szempontjából. A PiS-kormány alatt a jogállamiság megsértésére hivatkozva az EU elzárta az országnak járó uniós források egy részét, ráadásul a lengyelek kulcsfontosságúak az Ukrajnába irányuló segélyek és fegyverek szempontjából is - az európai politikában azonban a lengyelek Magyarország mellett fontos ellensúlyt képeztek az Brüsszellel szemben.

A vasárnapi választások előtt óvatosak maradunk. A kormánypárt újabb győzelme miatt fennmaradhat az EU-val szembeni ellenségesség, és kisebb lesz az esély arra, hogy az ország pénzügyi eszközei fellendüljenek

- mondta Szergej Dergajcsev, az Union Investment Privatfonds portfóliómenedzsere a Bloombergnek, aki szerint a szavazás a legjobban a deviza- és kamatpiacokra fog hatni.

A közvélemény-kutatások három fő forgatókönyvet jeleznek: a PiS harmadik ciklusát, bár valószínűleg kisebbségi kormányzás mellett; az EU-párti ellenzéki blokk alsóházi győzelmét; valamint egy olyan eredményt, amelynél egyik oldal sem elég erős ahhoz, hogy hosszú ideig kormányozzon.

Hatalmon marad a kormánypárt

A PiS a harmadik ciklusában valószínűleg meghosszabbítaná a jelenlegi stratégiáját és lazítana a költségvetésen, ám az uniós források problémája fennmaradna, főleg akkor, ha a kormányalakításhoz egy EU-ellenes, szélsőjobboldali csoporttal kell szövetségbe lépniük.

A jegybank monetáris politikája valószínűleg továbbra is laza maradna, amely bár segítené a rövid lejáratú kötvényeket, ártana a złoty árfolyamának és az inflációt is erősíthetné. A kormánypárt és az ellenzék is egyaránt a kiadások növelésére törekszik - a PiS például nagyszabású beruházásokat ígért, miközben vállalatok és a gazdaság feletti ellenőrzésen is szigorítana.

Ha a PiS még négy évig kormányozni fog, akkor valószínűleg a részvénypiac is visszafogott marad, kivéve a pénzintézeteknél, ahol jelentős erősödésre számítunk

- Steven Quattry, a Morgan Stanley elemzője. Szerinte a Brüsszellel való vitában a kormány vissza fog lépni, ám a kibékülést és az alapok felszabadulását valószínűtlennek tartja. ami tovább gyengítheti a gazdasági növekedés esélyeit.

Egyelőre még az sem világos, hogy az állami irányítás alatt álló Orlen, a magyarországon is hálózatot üzemeltető lengyel olajcég a választások után is fenntartaná az árpolitikáját, amely az EU legolcsóbb áraihoz, valamint több kúton is benzinhiányhoz vezetett.

Váratlan ellenzéki többség

Az uniós kapcsolatok helyreállítása segíthet Lengyelországnak hozzáférni a blokk forrásaihoz, és a gazdasági hangulatot is megemelheti. A koalíció azonban valószínűleg csak nehezen tud majd együttműködni Andrzej Duda elnökkel, a PiS politikusával. Jelentős költségvetési bővítéssel is számolni kell, a jegybank pedig - amelyet egyes elemzők azzal vádoltak, hogy előrehozott kamatcsökkentésekkel segítette a jelenlegi kormányt a választások előtt - újra szigorúbb lesz.

Bár kicsi az esélye, az EU-párti csoportok győzelme éles ralit indítana el a złotyban és a lengyel eszközökben, valamint az előző kormány által tolerált inflációs szintek csökkenéséhez is vezethetne.

Donald Tusk volt lengyel miniszterelnök, a Polgári Platform vezetője.

Fotó: AFP

Az ellenzéki sikernél a piacok valószínűleg megkönnyebbülnének, ám a pozitív hangulat gyorsan elmúlhat, mivel az uniós források és a gazdaság új irányba kormányzása hosszú időbe fog telni, ha egyáltalán sikerül

– figyelmeztetett Anders Faergemann, a londoni Pinebridge Investments vezető elemzője.

A részvénybefektetők számára az ellenzék győzelme felgyorsíthatja az energiaszolgáltatók, például a PGE és a Tauron Polska Energia terveit, hogy eltávolodjanak a szénerőművek használatától, ami az utóbbi hónapokban hozzájárult az értékelések emelkedéséhez. Ezen a területen Lengyelország jelentősen le van maradva az Unió más nagy gazdaságaihoz képest, a zöld váltás felgyorsítása pedig a Polgári Platform egyik fontos céljaként lett kijelölve.

Az viszont problémát jelenthet, hogy az ellenzéki kabinet valószínűleg felülvizsgálná az atomenergia bevezetésére irányuló költséges terveit, ami súlyos zavarokat okozhat a lengyel energiaszektorban.

Mindenki veszít.

Sajnos a legutóbbi felmérések szerint az is esélyes, hogy a voksolás során egyik párt sem tud elegendő szavazatot gyűjteni vagy nem tudnak koalícióra lépni egymással a kormányalakításhoz.

Ez egy újabb fordulót tenne szükségessé, ami növelné a politikai kockázatokat, és lehetetlenné tenné, hogy az uniós forrásokat a közeljövőben felszabadítsák. A 2024-be csúszó, eddig is heves kampányszezon pedig tovább polarizálná az országot, miközben a pártoknak egyre lehetetlenebb ígéreteket kellene tennie a győzelemhez.

Egy ilyen kockázatos időszakban valószínűleg csökkenne a kereslet a lengyel eszközök iránt, a piacok alulteljesítenének, miközben a jelenlegi költségvetési és monetáris politikát is meg kellene hosszabbítani

– írta Paul Greer, a londoni Fidelity International pénzkezelője. Ebben a forgatókönyvben nem világos, hogy a kormány inflációcsökkentő programjai, meghosszabbításra kerülnek-e jövőre.

Egyes részvények azonban - legalábbis rövid távon - profitálhatnak a további szociális kiadásokra vonatkozó ígéretekből. A helyi kiskereskedők, köztük az LPP, a Dino Polska és a Pepco csoport értékeltsége is megugrott, hála a PiS alatt fellendülő a családi támogatásoknak és a béremeléseknek.

A piacok számára egyértelműen az ellenzéki győzelem tekinthető a legjobb eredménynek, amit meglepő módon a szavazás döntetlen kimenetele követne. Azonban a választásokhoz hasonlóan a következő kormány programja is tartogathat meglepetéseket.

