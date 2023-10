Egyiptom csapatokat rendelt a gázai határra

Az egyiptomi hadsereg erősítést küldött a Gázai övezet határára. A Sínai-félsziget törzsi vezetői arról számoltak be a New Arab című portálnak, hogy egyre több a katona Rafah város közelében és az egyetlen átkelőnél is, amely Gáza összeköttetése megmaradt a külvilággal, miután az izraeli erezi átjárót a Hamász a múlt szombati terrortámadása során megrongálta.

A gázaiaknak nincs hová menekülni, zárva mind a két átkelő.

Fotó: Abed Rahim Khatib

A brit körpontú Sinai Foundation for Human Rights az X platformon közzétett bejegyzésében szintén tudatta, hogy különböző rangú egyiptomi tisztek vannak a helyszínen. A bejegyzéshez csatolt videó szerint katonai konvoj tartott Észak-Sínai kormányzóság központjából, El-Arisból a rafahi átkelő felé.

Az átkelőt Egyiptom még a hét elején lezárta, mert nem akarja, hogy tömegesen meneküljenek palesztinok az országba. Az átkelőt azután sem nyitották meg, hogy az izraeli hadsereg evakuálásra szólította fel a Gáza északi részén élőket.

#عاجل أفادت مصادر محلية وشهود عيان لمؤسسة سيناء بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة لمنطقة رفح الحدودية ظهر اليوم الخميس، وقالت المصادر إن التعزيزات اشتملت على ضباط وجنود وآليات عسكرية وعربات جيب ودبابات.



وحصلت مؤسسة سيناء على فيديو يظهر جزء من تلك التعزيزات العسكرية أثناء مرورها بمدينة… pic.twitter.com/7d3VmrWBDm — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 12, 2023

A New Arab szerint Kairó hivatalosan nem indokolta a csapaterősítést, de egy neve elhallgatását kérő biztonsági szakértő azt mondta a portálnak, hogy

ilyen katonai jelenlét egyetlen oka az lehet csak, hogy meg akarják akadályozni a palesztinok illegális behatolásának minden kíséreltét, mivel a közelmúltban terjedni kezdett egy összeesküvés-elmélet, amely szerint Egyiptom kész átengedni a Sínai egy részét a gázaiaknak, hogy ott alakítsák meg a saját országukat.

Ezt a pletykát egyébként egyértelműen cáfolta a héten Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök is egy nyilvános beszédében, és megismételte: Kairó nem hagyja, hogy a konfliktust mások rovására oldják meg.

A rafahi átjáró hétfő óta zárva.

Fotó: Said Khatib / AFP

„Egyiptom nagymértékben ellenőrzi a szélsőségeseket a Sínai-félsziget északi részén, több száz alagutat semmisített meg, amelyeken keresztül a felkelők bejutottak az országba, sokan közülük állítólag palesztinok voltak. A körülményekre való tekintettel azonban továbbra is aggodalomra ad okot egy új terrorizmus elleni háború esetleges kirobbanása” – hangsúlyozta a portálnak a biztonsági szakértő.

Egyiptom és Izrael 2007, a Hamász hatalomátvétele óta szigorú blokád alatt tartja a Gázai övezetet, amelyen Kairó az utóbbi hat évben némileg enyhített, miután a Hamász megszakította a kapcsolatot az Egyiptomban 2014-ben betiltott Muzulmán Testvériséggel.